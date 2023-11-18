Yalı Çapkını 47. bölüm fragmanı: Bana Seyran deme!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımında; Seyran'a her şeyi anlatmaya gelirken eşinin onu beklediğini gören Ferit'in "Bana Seyran deme!" sözleriyle yaşadığı şok dikkat çekti. Yalı Çapkını 47. bölümüyle 24 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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