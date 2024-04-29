Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı: Korhanların düşmanı yanıbaşında
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Asuman'ın uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi ve Korhanların düşmanı Tayyar'ın Kazım'ın emrinde çalışması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 3 Mayıs Cuma akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Fragman
- N-Life Dizi Haber
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Mert Ramazan Demir