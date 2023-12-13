Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'den aksiyon dolu yeni fragman
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filminden yeni fragman yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu film, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak. Filmde Chalamet, yeniden Paul Atreides’i canlandırırken, kendisine yeni filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da katılıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fragman
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat