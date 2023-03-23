Emma Heming Willis eşi Bruce Willis ile nikah tazeleme videosunu yayınladı
Bruce Willisin eşi Emma Heming Willis, 10uncu evlilik yıl dönümlerinde nikah tazelediklerini açıkladı. Yeni bir Instagram gönderisinde arkadaşları ve ailelerinin eşlik ettiği törenin videosunu paylaştı. Emma Willis, 10. evlilik yıl dönümümüzde, 2009da Evet dediğimiz yerde evlilik yeminlerimizi tazelemeye karar vermiştik. Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Aileniz ve arkadaşlarınızla bir araya gelip kutlama yapabileceğiniz her fırsatı değerlendirin. Bunlar bir ömür boyu unutamayacağınız anlar ve biriktirdiğiniz güzel anılar. Ve biz bunu yapamayacaklar için bu anıları koruyup canlı tutabiliyoruz dedi. Bu yıl şubatta Willisin ailesi, bilişsel bir rahatsızlık olan ve daha önce konan afazi (beyin kanaması ya da inme gibi rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasar) teşhisinin frontotemporal demansa (kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması sonucu oluşan hastalık) dönüştüğünü açıklamıştı.