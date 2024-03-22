Emekli promosyona nasıl başvuracak?
Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihlerinin belli olması ardından gözler tutarlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldığını duyurdu. Promosyon ödemeleri mart ayı içerisinde başlayacak. Peki, emekli promosyona nasıl başvuracak? Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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