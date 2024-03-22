Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.