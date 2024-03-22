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Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman?

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldığını duyurdu. Açıklama ardından promosyon başvuru ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, kamu bankaları emekli promosyonu ne kadar olacak, ödemeler ne zaman başlayacak?

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.

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Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman? - 2

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman? - 3

Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını (25 Mart) alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman? - 4

Türkiye'de faaliyet gösteren 62 banka bulunmaktadır. Bunlar; 33 mevduat bankası (3 adet devlet mevduat bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 30 adet yerli ve yabancı sermayeli özel mevduat bankaları, 1 adet TMSF'ye ait banka (Birleşik Fon Bankası), 19 kalkınma ve yatırım bankası ve 9 katılım bankası şeklindedir.

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