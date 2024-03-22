Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne zaman?
Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldığını duyurdu. Açıklama ardından promosyon başvuru ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, kamu bankaları emekli promosyonu ne kadar olacak, ödemeler ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.