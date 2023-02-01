5 maddede Yalı Çapkını'nın Suna'sı

Suna ise çocukluğundan bu yana babası Kazım ne derse kabul etmiş ve onun sözünden hiç çıkmamış. Hatta Yalı Çapkını 9. bölümde istemediği bir evliliğe zorlanmasına rağmen durumu kabullenerek kaderine razı geldi.Ancak Seyran ve Ferit'in yardımıyla bu izdivaçtan kurtuldu.
Kazım ve Esme’nin büyük kızı olan Suna, Gaziantep’in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Çevreye göre daha eğitimli olan Suna bir o kadar da güzeldir.
İfakat Korhan da Halis Ağa'nın isteğiyle özel olarak ilgilendiği Suna'ya bakışlarının en büyük silahı olduğunu söylemişti.
Özellikle Seyran konusunda çok korumacı ola Suna, Ferit'in Seyran'a bağırmasına şahit olduğunda da onun karşısında duruyor.
Dizinin 6. bölümünde de Seyran ve Suna, Ferit ile Pelin'i konuşurken görmüştü. Buna kayıtsız kalamayan Suna, Pelin’in peşinden tuvalete gitmiş ve “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bir döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapışmıştı.
Seyran'ın her daim yanında olan ve onu yüreklendiren Suna, Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde de kardeşini desteklemesiyle ön plana çıktı. Efe'nin teklifini kabul etmesi için Seyran'ı destekleyen Suna, projenin detayları konusunda da ona yardımcı oluyor.
Babalarından gördükleri eziyet sebebiyle daha içe kapanık büyüyen Suna, kardeşi ve annesi için her şeyi yapabilecek cesarette bir karakter. Hatta dizinin 10. bölümünde kardeşinin boğazını sıkan Kazım Ağa’nın kafasına dambıl geçirecek kadar cesur…
Öte yandan Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, geçtiğimiz aylarda dizi hakkıda konuşmuştu.
Pozam, "Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikaye olması oynarken daha gerçekçi ve duygusal hissettiriyor mu?" sorusuna; "Bazı sahnelerde role hazırlanırken bir sürü insanla sohbet etme fırsatı buldum ve onların hikayelerini dinledim. Bazı sahneler bana bire bir anlatılan hikayelerden biri oluyor. O anları oynamak ya da oynandığını görmek, biraz canımı acıtıyor ama genel olarak zaten iyi yazılan her metin, insanın bir yerine dokunuyor" yanıtını vermişti.
Beril Pozam, "Suna ve Seyran'ın kardeşliği çok güzel, sıcacık ama aslında yaşadıkları şeyler çok can sıkıcı. Bu konu hakkında birkaç yorumunu duymak isterim. Sen gerçekten Suna olsan yapabilir miydin?" sorusuna da "Bilmem. Yaşadıkları durum çok zor. İnsanların içinde bulunduğu durumlara benzer koşullar altında olmadan onlar hakkında yorum yapmak beni biraz geliyor. Büyük konuşmuş gibi hissediyorum. Ben Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna'ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna'nın bu dünyada var olduğunu bilebilmek, güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor" cevabını vermişti.