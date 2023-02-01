5 maddede Yalı Çapkını'nın Suna'sı

"SUNA BÜTÜN KÖTÜLÜĞÜN ARASINDA KENDİNİ SAĞLAM TUTABİLMİŞ"

Beril Pozam, "Suna ve Seyran'ın kardeşliği çok güzel, sıcacık ama aslında yaşadıkları şeyler çok can sıkıcı. Bu konu hakkında birkaç yorumunu duymak isterim. Sen gerçekten Suna olsan yapabilir miydin?" sorusuna da "Bilmem. Yaşadıkları durum çok zor. İnsanların içinde bulunduğu durumlara benzer koşullar altında olmadan onlar hakkında yorum yapmak beni biraz geliyor. Büyük konuşmuş gibi hissediyorum. Ben Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna'ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna'nın bu dünyada var olduğunu bilebilmek, güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor" cevabını vermişti.