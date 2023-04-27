Çöp Adam'da Peri'den doktor hamlesi! "Tedavi olmak istemesi büyük adım"

Peri'nin tüm yaptıklarının farkında olup soluğu doktorda almasına sosyal medyadan yorum yağdı.



"Peri'nin hasta olması, öfkesini o insanlardan çıkaracağı anlamına gelmez"

"Ektiğini biçiyorsun Peri"

"İpek korkunç biri"

"Yıllarca arkadaşımın aşkısın diye susan bir Seko görüyorum"

"Tamer'in tavrındaki değişim çok can sıkıcı"

"Peri'nin tedavi olmak istemesi büyük adım"

"Bravo Peri, kendin için uğraş hep böyle"