Çöp Adam'da Peri'den doktor hamlesi! "Tedavi olmak istemesi büyük adım"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam" dizisi, 26 Nisan akşamı izleyici karşısına çıktı. Çöp Adam'ın 18. bölümüne, Peri damga vurdu.
Çöp Adam son bölümde; Peri'nin çıkardığı olay sonrası restoranın camını kıran Tamer, restoran sahibi sıkıntı çıkarınca 50 milyon karşılığında mekanı satın aldı.
O sırada otelden kaçan Can ve Damla, taksiye binip yalıya gitti. Çocukları bulamayıp panik olan Berrin ile Ahu, Tamer'e ulaşamayınca Seko'yu çağırdılar, sonrasında da Tamer geldi.
Berrin ile atışan Tamer, çocuklar kaybolduğu için ona kızarken Meryem, yengesini arayıp çocukların orada olduğunu bildirdi.
Cenk'in Ahu'dan şikayetçi olması sonrası oteli boşaltmak zorunda kalan Ahu ve Berrin, Seko'ya giderken Selim de yalıya geldi.
Meryem ve Dilber ise ertesi gün yeni evine taşınan Berrin'e yardıma gitti. Bu sırada Meryem'in yalıda yaşayacağını öğrenen Berrin bozuldu.
Arjantinliler anlaşmayı yapmak için Elit'i Tamer'e yolladı. Elit'in "Başarı sarhoşusunuz, anlıyorum. Ama o başarı da para da üzerinizde emanet gibi duruyor" demesi üzerine Tamer, onu kendi şirketine transfer etmek istedi.
Bunu asla kabul etmeyeceğini belirten Elit, şirketten çıkarken Peri'yle karşılaştı.
Tamer'in annesiyle görüştüğünü öğrenen Peri, onu bulmak için Aysel'e ulaşması gerektiğini düşündü. Begüm'ün yardımıyla Berrin'in evinin adresini bulan Peri, oraya gitti.
Aysel'in inadıyla sinirlenen Peri, Berrin ve Ahu onun deli olduğunu ima edince Berrin'e saldırdı.
Yavuz'dan Peri'nin Berrin'in adresini sorduğunu öğrenen Tamer, Berrin'i arayıp yaşananlar için özür diledi.
Peri'nin annesine gittiğini öğrenince de otele ulaştı. Bu sırada İpek ile Bülent'i gören Peri, annesine onun öğrettiklerini unutacağını söyledi.
Babasını odada görünce şoke olan Tamer, Peri'yi alıp yalıya gitti. Eşine her şeyi mahvettiğini söyleyen Tamer, ne yapacağını bilmediğini ifade etti.
Tamer'e kendisini mahzene kapatmasını, böylece kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Peri, ilaçlarını da alacağının sözünü verdi. Tamer üzülerek onun dediğini yaparken Yavuz, onları gördü.
Ertesi sabah ilacını görüp Peri'ye götüren Tamer, Yavuz'un onu serbest bıraktığını duyunca sinirlendi.
Bu sırada Peri de doktor hanıma gitti ve "Bana engel olmanız lazım. Lütfen bana engel olun. Annemi öldürmeme" dedi.
Peri'nin tüm yaptıklarının farkında olup soluğu doktorda almasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Peri'nin hasta olması, öfkesini o insanlardan çıkaracağı anlamına gelmez"
"Ektiğini biçiyorsun Peri"
"İpek korkunç biri"
"Yıllarca arkadaşımın aşkısın diye susan bir Seko görüyorum"
"Tamer'in tavrındaki değişim çok can sıkıcı"
"Peri'nin tedavi olmak istemesi büyük adım"
"Bravo Peri, kendin için uğraş hep böyle"