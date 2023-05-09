Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor"

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", 8 Mayıs akşamı 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide; Süreyya, Ömer'e kurduğu tuzak ve Erdal'ın içine düşen şüphe dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Gamze ile Ömer'in evlendiği duyan Hakan, peşinden gelen Ömer'i tehdit etti. Bu sırada ikisinin evlendiğini duyan Nisa şoke oldu.
Gamze evine, Hakan odasına gittikten sonra kardeşi Ömer'e kızan Nisa, "Sizin hiç mi utanmanız yok? Gamze, parmağında Erdal'ın yüzüğünü taşırken seninle nikah masasına mı oturdu? Siz nasıl bakacaksınız insanların yüzüne? Ben Hakan'ı susturacağım, sen de hemen gidip boşanacaksın" dedi.
Ablasına kızan Ömer, kimseye haber vermeden Süreyya'nın evinin önüne gitti. Süreyya, kendisini arayıp dışarı çağıran Ömer'e "Camı açıyorum gelirsen dinlerim ama dışarı çıkamam" dedi.
Bunun üzerine Ömer de camdan içeri girdi. Ona "Bu işi bitirelim" deyip sarılan Süreyya, ellerini kilitledi. Süreyya, "İmdat, bırak Ömer" diye bağırırken evdeki herkes odaya geldi. Polis çağıran Hüsnü, Ömer'den şikayetçi olduğunu söyledi.
Tutuklanan Ömer, nezaret atılırken Ademoğlu Ailesi ise perişan oldu. Bir gece içeride kalan Ömer, ertesi sabah serbest kaldı.
Oğluna kızan Reşat Hoca ise mahalleden geçmeye, evine girmeye yüzü kalmadığını söyleyerek Hüsnü onu attırmadan istifa edeceğini söyledi.
Ömer, "Senin alnın ak, benim alnım ak. Bir iftira yüzünden kendini yakma baba" dese de Reşat Ademoğlu, istifa etti. Bunun üzerine Ömer, gözyaşlarına boğulurken Tahir de kardeşine "Sen bizi mahvettin" dedi.
Aynı anlarda evine giden Nisa da Hakan'ı dışarıda yürürken görünce peşine takıldı.
Onun Zerrin ile buluştuğunu gören Nisa, Hakan'ın boşanmaktan vazgeçtiğini söylediğini belirtti. Nisa gittikten sonra Zerrin de Hakan'a "Sakın karşıma çıkma" diye tokat attı.
Nisa, üzgün bir şekilde eve giderken Hakan peşinden geldi. Hakan, ona iyi davranmasını yoksa Ömer'in evlendiğini söyleyeceğini ifade edince Nisa da onu ölümle tehdit etti.
Gamze'nin Erdal'a ayrılmak istediğini söylememesiyle ilgili rahatsız duyan Ömer ise Hüsnü'nün şikayetiyle okuldan atıldı.
Ailesine Erdal ile buluşacağını söyleyen Gamze, Taci'nin dükkanında kalan Ömer'in yanına gitti.
İkili Gamze'nin ayrılmamasıyla ilgili tartışırken Ömer, "Beni tek ilgilendiren şey. Senin Erdal'a söylemen" dedi.
Ertesi gün Ömer'e yardım etmek isteyen Erdal, okul müdürüyle konuşup onun işine dönmesini sağlasa da Ömer sinirlenip bunu kabul etmedi.
Erdal ile buluşmak üzere bekleyen Gamze ise Ömer gelince şoke oldu. Ayrılmak istediğini birlikteyken söyleyeceklerini belirten Ömer, masaya oturdu.
Bu sırada kendisine para vermeyen Nisa'yı Ömer'in evliliğini babasına söylemekle tehdit eden Hakan, Zerrin'i görünce Reşat Hoca'nın evine girmedi.
Hırka bahanesiyle Reşat Hoca'ya giden Zerrin ise çocuklarıyla gelen Nisa'yı görünce rahatsız oldu. Nisa ise babasına "Sana bir şey söylemem lazım" dedi.
Yolda olan Erdal ise kendisini ikinci kez arayan Süreyya'ya Gamze ile ilgili ne söyleyeceğini sordu. Süreyya da "Ömer ile Gamze ablanın ilişkisi var. Ömer beni Gamze abla için terk etti" ifadelerini kullandı.
Erdal buna inanmasa da sözlüsüyle buluşmaya gittiğinde Ömer'in orada olmasına şaşırttı.
Gamze'nin bir türlü ayrılamaması ve Erdal'ın Süreyya'nın sözleri sonrası onu Ömer ile birlikte görmesi sosyal medyada gündem oldu.
"Erdal için üzülüyorum, Ömer ile Gamze olsun diyorum"
"Süreyya ne kadar kötü kalpli çıktı"
"Erdal bunu hak etmiyor Gamze"
"Ömer'in Gamze ile evlenmesi verdiği en doğru karar"
"Erdal, Süreyya gibi olmayacak"
"Gamze'nin Erdal'ı kullanaması hiç yakışmadı"
"Ayaklarına dolanacak ettiklerin Süreyya, yüzün kalmayacak insan içine çıkmaya"