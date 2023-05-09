Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor"

Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisi 8 Mayıs Pazartesi akşamı 16. bölümüyle ekranlara geldi. Süreyya'nın sözleriyle içine kurt düşen Erdal'ın Gamze ve Ömer'i birlikte görmesi bölüme damga vurdu. İşte yaşananlar...

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", 8 Mayıs akşamı 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide; Süreyya, Ömer'e kurduğu tuzak ve Erdal'ın içine düşen şüphe dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 2

NİSA SÜRPRİZ EVLİLİĞİ ÖĞRENDİ

Ömer son bölümde; Gamze ile Ömer'in evlendiği duyan Hakan, peşinden gelen Ömer'i tehdit etti. Bu sırada ikisinin evlendiğini duyan Nisa şoke oldu.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 3

Gamze evine, Hakan odasına gittikten sonra kardeşi Ömer'e kızan Nisa, "Sizin hiç mi utanmanız yok? Gamze, parmağında Erdal'ın yüzüğünü taşırken seninle nikah masasına mı oturdu? Siz nasıl bakacaksınız insanların yüzüne? Ben Hakan'ı susturacağım, sen de hemen gidip boşanacaksın" dedi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 4

ÖMER'E BÜYÜK TUZAK

Ablasına kızan Ömer, kimseye haber vermeden Süreyya'nın evinin önüne gitti. Süreyya, kendisini arayıp dışarı çağıran Ömer'e "Camı açıyorum gelirsen dinlerim ama dışarı çıkamam" dedi.

Bunun üzerine Ömer de camdan içeri girdi. Ona "Bu işi bitirelim" deyip sarılan Süreyya, ellerini kilitledi. Süreyya, "İmdat, bırak Ömer" diye bağırırken evdeki herkes odaya geldi. Polis çağıran Hüsnü, Ömer'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 5

ÖMER SERBEST KALDI

Tutuklanan Ömer, nezaret atılırken Ademoğlu Ailesi ise perişan oldu. Bir gece içeride kalan Ömer, ertesi sabah serbest kaldı.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 6

REŞAT ADEMOĞLU İSTİFA ETTİ

Oğluna kızan Reşat Hoca ise mahalleden geçmeye, evine girmeye yüzü kalmadığını söyleyerek Hüsnü onu attırmadan istifa edeceğini söyledi.

Ömer, "Senin alnın ak, benim alnım ak. Bir iftira yüzünden kendini yakma baba" dese de Reşat Ademoğlu, istifa etti. Bunun üzerine Ömer, gözyaşlarına boğulurken Tahir de kardeşine "Sen bizi mahvettin" dedi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 7

NİSA, ZERRİN VE HAKAN'LA YÜZLEŞTİ

Aynı anlarda evine giden Nisa da Hakan'ı dışarıda yürürken görünce peşine takıldı.

Onun Zerrin ile buluştuğunu gören Nisa, Hakan'ın boşanmaktan vazgeçtiğini söylediğini belirtti. Nisa gittikten sonra Zerrin de Hakan'a "Sakın karşıma çıkma" diye tokat attı.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 8

NİSA'DAN EŞİNE TEHDİT

Nisa, üzgün bir şekilde eve giderken Hakan peşinden geldi. Hakan, ona iyi davranmasını yoksa Ömer'in evlendiğini söyleyeceğini ifade edince Nisa da onu ölümle tehdit etti.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 9

ÖMER İŞİNDEN DE OLDU

Gamze'nin Erdal'a ayrılmak istediğini söylememesiyle ilgili rahatsız duyan Ömer ise Hüsnü'nün şikayetiyle okuldan atıldı.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 10

GAMZE İLE ÖMER ARASINDA "ERDAL" GERGİNLİĞİ

Ailesine Erdal ile buluşacağını söyleyen Gamze, Taci'nin dükkanında kalan Ömer'in yanına gitti.

İkili Gamze'nin ayrılmamasıyla ilgili tartışırken Ömer, "Beni tek ilgilendiren şey. Senin Erdal'a söylemen" dedi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 11

ERDAL'IN YARDIM İSTEĞİ KABUL GÖRMEDİ

Ertesi gün Ömer'e yardım etmek isteyen Erdal, okul müdürüyle konuşup onun işine dönmesini sağlasa da Ömer sinirlenip bunu kabul etmedi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 12

Erdal ile buluşmak üzere bekleyen Gamze ise Ömer gelince şoke oldu. Ayrılmak istediğini birlikteyken söyleyeceklerini belirten Ömer, masaya oturdu.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 13

"SANA BİR ŞEY SÖYLEMEM LAZIM BABA"

Bu sırada kendisine para vermeyen Nisa'yı Ömer'in evliliğini babasına söylemekle tehdit eden Hakan, Zerrin'i görünce Reşat Hoca'nın evine girmedi.

Hırka bahanesiyle Reşat Hoca'ya giden Zerrin ise çocuklarıyla gelen Nisa'yı görünce rahatsız oldu. Nisa ise babasına "Sana bir şey söylemem lazım" dedi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 14

SÜREYYA'DAN ERDAL: ÖMER İLE GAZME'NİN İLİŞKİSİ VAR

Yolda olan Erdal ise kendisini ikinci kez arayan Süreyya'ya Gamze ile ilgili ne söyleyeceğini sordu. Süreyya da "Ömer ile Gamze ablanın ilişkisi var. Ömer beni Gamze abla için terk etti" ifadelerini kullandı.

Erdal buna inanmasa da sözlüsüyle buluşmaya gittiğinde Ömer'in orada olmasına şaşırttı.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor" - 15

Gamze'nin bir türlü ayrılamaması ve Erdal'ın Süreyya'nın sözleri sonrası onu Ömer ile birlikte görmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Erdal için üzülüyorum, Ömer ile Gamze olsun diyorum"
"Süreyya ne kadar kötü kalpli çıktı"
"Erdal bunu hak etmiyor Gamze"
"Ömer'in Gamze ile evlenmesi verdiği en doğru karar"
"Erdal, Süreyya gibi olmayacak"
"Gamze'nin Erdal'ı kullanaması hiç yakışmadı"
"Ayaklarına dolanacak ettiklerin Süreyya, yüzün kalmayacak insan içine çıkmaya"

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