Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e baskın! "Erdal bunu hak etmiyor"

SÜREYYA'DAN ERDAL: ÖMER İLE GAZME'NİN İLİŞKİSİ VAR

Yolda olan Erdal ise kendisini ikinci kez arayan Süreyya'ya Gamze ile ilgili ne söyleyeceğini sordu. Süreyya da "Ömer ile Gamze ablanın ilişkisi var. Ömer beni Gamze abla için terk etti" ifadelerini kullandı.



Erdal buna inanmasa da sözlüsüyle buluşmaya gittiğinde Ömer'in orada olmasına şaşırttı.