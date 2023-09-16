Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 15 Eylül akşamı yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yalı Çapkını 37. bölüme; Seyran ile Ferit'in düğünü ve Halis Ağa'nın Nükhet'i çağırması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 1

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, yaz tatili sonrası 37. bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi. Vurulan Ferit'in eski sağlığına kavuşarak Seyran ile yeniden evlenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 2

"SENİN AĞLAMAYA HAKKIN YOK"

Yalı Çapkını son bölümde; vurulan Ferit acil olarak uçakla İstanbul'a getirildi. Perişan olan Gülgün ile Orhan oğullarını karşılarken Seyran da darmadağın halde uçaktan indi.

Ferit ameliyata alındığında başta Gülgün olmak üzere tüm Korhan Ailesi Seyran'ın üzerine gitti. Seyran'a "Sen niye ağlıyorsun? Senin ağlamaya hakkın yok. Ağlayamazsın sen. Nefret ediyorum senden. Senin yüzünden oldu. Defol git buradan" diye bağıran Gülgün'ü Orhan zor sakinleştirdi.

Seyran ise Orhan'ın "Sizin birlikte olmamanız gerek, 'Bu işin sonu iyi değil' dedim. Lütfen git burdan" sözlerine "Ferit'i bırakıp hiçbir yere gitmem" diye yanıt verdi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 3

KAZIM KIZLARINI KORUDU

Halis Ağa da Seyran'ın gitmesini isterken Kazım, Esme ve Suna geldi. Kazım kızını korumaya çalışırken Seyran da "Hiçbir yere gitmeyeceğim" diye bağırdı.

İki aile tartışırken Ferit'in durumunun kontrol altına alındığı haberiyle gelen doktor, Ferit'in sol kolunun felç kalabileceğini söyledi. Bu operasyonu kendilerinin yapamayacağını ve ameliyat için Profesör Ahmet Güneyer'in uygun olduğunu belirtti. O sırada uyanan Ferit de hemşireden Seyran'ı çağırmasını istedi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 4

Kapıda sinir krizi geçiren Seyran ablasıyla hava almaya çıkarken, Halis Korhan da ailesine tepki gösterdi.

Halis Ağa "Artık hiçbirinize merhamet etmeyeceğim. Sizden adam olur sandım. Ama hepiniz bir hiçsiniz" diye bağırıp İfakat'tan Seyran ile Suna'yı çağırmasını istedi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 5

HATİCE, HALİS AĞA'YI İKNA ETTİ

Seyran'a Ferit'in nasıl vurulduğunu anlattıran Halis Ağa, Suna'ya da İhsanlı Ailesi'nin ne yaptığını sordu. Evden hızlıca çıkıp toparlandıklarını söyleyen Suna, bir fırsat bulup kaçtığını belirtti. O sırada içeri giren Hattuç Hala, Halis Korhan ile yalnız konuşmak istediğini ifade etti.

Saffet Ağa ile konuştuğunu anlatan Hatice Hala, "Tarık'a da kardeşine de dokunmayacaksın. Namus sözü vereceksin, Tarık polise teslim olacak. Sana bir şey olmasın diye yalvarıyorum Halis. Bu işin peşini bırak, ben de sana olan hakkımı helal edeyim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 6

O anlarda Seyran'ın yanına gelen hemşire, Ferit'in onu görmek istediğini belirtti. Yoğun bakıma giren Seyran, Ferit'in sol kolunu hissetmediğini öğrense de ona bir şey belli etmedi.

Halis Ağa'nın yanından çıkıp iki ağa ile de konuştuğunu belirten Hatice, Suna ile Saffet'in tez zamanda boşanacağını, bu konunun sonsuza kadar kapandığını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 7

SEYRAN'DAN İFAKAT'A TEHDİT

Profesör gelip Ferit'i ameliyata alırken Seyran tuvalette İfakat'ın yalıya dönemeyeceğini söylemesi üzerine "Ben sizin diğer oyuncaklarınıza benzemem. Beni yönetemeyeceksiniz. Ben Ferit'i asla bırakmayacağım" dedi. Bunun üzerine İfakat, boğazına sarılınca Seyran da "Neden kendinize bir hayat kurmadınız? Bu ailenin imkanlarından yararlanmak için mi yoksa rahmetli eşinizin kardeşine duyduğunuz aşk için mi? Sizi Orhan Baba ile öpüşürken gördüm, Ferit üzülmesin diye sustum. Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 8

"BEN O YALIYA SEYRAN İLE GİRECEĞİM"

Ameliyattan çıkan doktor, Ferit'in felç kalmayacağını söyledi. "Ancak Ferit'in kolunda hasar kalıp kalmaması önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi.

Odaya çıkan Ferit'i görmeye giden ailesi mutluluklarını paylaştı. Kontrole gelen doktor ise Ferit'in sol kolundan tepki alamasa da belli etmedi. Seyran'ı sormasıyla tepki alan Ferit "Burdan çıkınca Seyran için 10 kere daha kurşun yemem gerekirse yerim, hiç düşünmem. Ben bundan sonra Seyran'dan 1 dakika dahi ayrılmak istemiyorum. Yaşadığım için mutluysanız bizi rahat bırakacaksınız. Dede senden bu işi halletmeni istiyorum. Ben o yalıya Seyran ile gireceğim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 9

İFAKAT, HALİS AĞA'YA SÖZ VERDİ

Halis Ağa'yı Seyran konusunda ikna etmek isteyen İfakat, "Bırak evlensinler ağam, yeter ki çocukları olmasın en fazla altı ayda boşanırlar. Eğer yine beceremezsem yalıyı da İstanbul'u da terk edeceğim" dedi.

Durumu kabul eden Halis Korhan ise kaderin onu geleniyle sınadığını söyledi ve Londra'daki kızı Nükhet'i arayıp yanına çağırdı.

Ardından Kazım'ı çağıran Halis Korhan, Ferit istediği için Seyran ile evlenmesine izin vereceğini söyledi. Bunu kabul etmeyen Kazım ise ailesiyle birlikte Gaziantep'e döneceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 10

Seyran'a eve gitmeleri gerektiğini söyleyen Kazım onu beklerken Ferit de vedalaşırken "Artık bize kimse engel olamaz" dedi. Dedesinin yanına giden Ferit, Seyran olmadan yaşayamacağını ve Seyran için bir kurşun daha yiyebileceğini söyledi.

Şanlı Ailesi iki gün sonra Gaziantep'e dönme hazırlığı yaparken Ferit ailesini de alıp davul zurna eşliğinde rezidansın önüne kız istemeye gitti.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 11

SEYRAN VE FERİT YENİDEN EVLENDİ

Halis Korhan, Seyran'ı istedikten sonra Kazım'a istediği bir şey olup olmadığını sordu. Dünya malının dünyada kalacağını ifade eden Kazım, "Ben de ağayım. Herkesin bana ağa demesini istiyorum" dedi. Buna sinirlenen Halis Korhan "Verdim, gitti" cevabını aldı.

Düğün hazırlıkları bittiğinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren Seyran ve Ferit'in mutluluğuna herkes şahit oldu.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 12

Gece odalarında konuşan ikiliden Seyran, kavga ettikleri zaman söylediklerinden ötürü Ferit'ten bir oğlu olsun istediğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 13

NÜKHET VE KAYA YALIDA

Düğün sabahı herkesi kahvaltıda bekleyen Halis Korhan ise iki misafirleri daha olduğunu söyledi. Herkesi kapıya çağıran Halis, kızı Nükhet ve torunu Kaya'yı görünce mutlu oldu ve onların bundan sonra yalıda yaşayacağını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 14

Ferit ile Seyran'ın yeniden evlenmesi ve Nükhet ile Kaya'nın yalıya gelişine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Halis Ağa, Ferit’ten intikam almak için çağırdı ama Nükhet ve Kaya’nın bakışları bakış değil"
"Yalı şimdi karışacak"
"Hoş geldiniz Nükhet ve Kaya"
"Nükhet ve Kaya, Zerrin ile Pelin'i aratacak gibi"
"Nükhet yalıyı karıştıracak"
"Oh iyi oldu, Ferit’in tahtı sallandı"
"Yalıda kötü şeyler olacak, mutlulukları kısa sürecek"

Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek" - 15

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM TANITIMI

Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımına; Nükhet ve Kaya'nın gelişiyle yalıdaki gerginlik ve Ferit'in "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri damga vurdu.

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