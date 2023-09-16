Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek"
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 15 Eylül akşamı yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yalı Çapkını 37. bölüme; Seyran ile Ferit'in düğünü ve Halis Ağa'nın Nükhet'i çağırması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, yaz tatili sonrası 37. bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi. Vurulan Ferit'in eski sağlığına kavuşarak Seyran ile yeniden evlenmesi dikkat çekti.