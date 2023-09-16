Yalı Çapkını'nda Nükhet ve Kaya sürprizi! "Seyran ve Ferit'in mutluluğu kısa sürecek"

SEYRAN VE FERİT YENİDEN EVLENDİ

Halis Korhan, Seyran'ı istedikten sonra Kazım'a istediği bir şey olup olmadığını sordu. Dünya malının dünyada kalacağını ifade eden Kazım, "Ben de ağayım. Herkesin bana ağa demesini istiyorum" dedi. Buna sinirlenen Halis Korhan "Verdim, gitti" cevabını aldı.

Düğün hazırlıkları bittiğinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren Seyran ve Ferit'in mutluluğuna herkes şahit oldu.