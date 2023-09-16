Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Nükhet ve Kaya'nın gelişiyle yalıdaki gerginlik ve Ferit'in "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 22 Eylül Cuma akşamı Star'da...

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