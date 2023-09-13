Taro Emir Tekin'den "Yalı Çapkını" açıklaması: Çok mutluyum

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. İkinci sezonda kadroya dahil olan Taro Emir Tekin de katıldığı bir davette diziyle ilgili konuştu.



"KARAKTERİ ARIYORUM"

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın torunu Kaya'ya hayat verecek olan Tekin, "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" dedi.

