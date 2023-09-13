Taro Emir Tekin'den "Yalı Çapkını" açıklaması: Çok mutluyum

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. İkinci sezonda kadroya dahil olan Taro Emir Tekin de katıldığı bir davette diziyle ilgili konuştu.
"KARAKTERİ ARIYORUM"
Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın torunu Kaya'ya hayat verecek olan Tekin, "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" dedi.
"ÇOK NET DEĞER YAPISI OLAN BİR ÇOCUK"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da NTV'ye konuşan Tekin, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Kaya karakteri için "Çok net değer yapısı, ahlaki pusulası ve rutini olan bir çocuk. Annesine çok düşkün, çok şevkat dolu ve incelikli bir çocuk. Ancak dış katmanı ismi gibi, soğuk ve sert görünüyor" demişti.
YALI ÇAPKINI 15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
15 Eylül Cuma akşamı 37. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan "Yalı Çapkını" yeni bölüm tanıtımına; iyileşen Ferit'in dedesine rağmen Seyran ile yeniden evlenmesi ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ile torunu Kaya'nın (Taro Emir Tekin) yalıya gelmesi damga vurdu.
İŞTE YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜM FRAGMANI
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