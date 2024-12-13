Haftanın filmleri (13 Aralık 2024)

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona birçok yapım izleyici ile buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın yeni filmi "Her Şeyin Başı Merkür", yıldız kadrolu "Hain" ve dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini anlatan "Avcı Kraven" bulunuyor.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 1

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHİRRİM'İN SAVAŞI

Efsaneleşen “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinde anlatılan olaylarından 183 yıl öncesini konu edinen anime filmi Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand’ın hayatını konu ediniyor. Zeki ve acımasız Dunlending lordu Wulf'un ani saldırısı, Helm ve halkını daha sonra miğfer Dibi olarak anılacak Hornburg kalesinde cesur bir direnişe zorlar. Helm'in kızı Héra, ölümcül bir düşmana karşı halkını savunmak için liderlik etmek zorundadır.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 2

AVCI KRAVEN

J.C. Chandor yönetmenliğinde vizyona girecek Avcı Kraven (Kraven the Hunter), dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediniyor. Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Rus göçmen Sergei Kravinoff, bir gün bir cadı ile tanışır. Cadı ona fiziksel güçlerini arttıracağı ve yaşam yıllarını uzatacağı bir iksir verir. Sergei’nin tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider Man’i avlamaktır ve bunu yapabilmek için harekete geçer.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 3

HAİN

Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Erkan Petekkaya’lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek aksiyon filmi Hain, teşkilatın en yetenekli ajanlarından birinin mücadelesini konu ediniyor. Vatansever bir istihbarat memuru, teşkilatın içine sızan bir örgütün izini sürmekle görevlendirilir.  Görevini başarıyla yerine getirebilmek için çalışan adam, sonunda bir fırsatını yakalayıp, uluslararası “gizli örgütün” içine sızmayı başarır.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 4

AYI KARDEŞLER: ZAMAN YOLCULUĞU

Haftanın animasyon filmlerinden Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist), sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcının başından geçenleri konu ediniyor. Patronunun kendisini basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürmesiyle Vick bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 5

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR

Haftanın romantik komedi filmi Her Şeyin Başı Merkür, mesleğini başarıyla yerine getirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Elif, gazetecilik bölümünden dereceyle mezun olan genç bir kadındır. Bir gazetenin astroloji yazarı olarak işe başlayan Elif, burçlarla bir ilgisi olmasa da mesleğini yapmaya çalışır.   Hayran olduğu bir gazeteci ile aynı gazetede çalıştığını öğrendiğinde daha da motive olan Elif, bu sırada kendisini meslektaşı Fırat ile zorlu bir rekabetin içerisinde bulur. Elif hiç beklemediği maceralar yaşarken, astroloji onun rehberi olur.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 6

GECE BEKÇİSİ

Haftanın korku filmlerinden Gece Bekçisi (The Bell Keeper), bir efsaneyi çürütmek için gittikleri yerde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, efsanenin tam olarak yasakladığı şeyi yapmak, gece yarısı gizemli bir zili çalmak için perili olduğu varsayılan bir kampa gider. Efsaneye göre zili çaldığınızda Hank adında bir katil ortaya çıkar ve herkesi öldürür. Grubun efsaneyi çürütme planı, gerçeğin kurgudan çok daha garip ve çok daha korkutucu olduğunu keşfettiklerinde ters gider.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 7

BAŞLANGIÇLAR

Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel'in rol aldığı film, Paris'ten İstanbul'a dönen genç resim restoratörü Defne'nin hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 8

HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ

Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı ve Güneş Sayın'ın oynadığı film, domates hasadı sırasında kavurucu güneşin altında durmaksızın çalışan Eyüp’ün hikayesini konu alıyor.

Haftanın filmleri (13 Aralık 2024) - 9

HEP OTUZ ÜÇ YAŞINDA

Film, Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un imzasını taşıyor.

KILLER INFLUENCE

Abel Danan imzalı film, Alex'in tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

CİNTİHAR

Film, annesinin gizemli intiharını araştıran bir adamın hikayesini beyazperdeye taşıyor.

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