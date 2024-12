Haftanın filmleri (13 Aralık 2024)

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHİRRİM'İN SAVAŞI

Efsaneleşen “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinde anlatılan olaylarından 183 yıl öncesini konu edinen anime filmi Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand’ın hayatını konu ediniyor. Zeki ve acımasız Dunlending lordu Wulf'un ani saldırısı, Helm ve halkını daha sonra miğfer Dibi olarak anılacak Hornburg kalesinde cesur bir direnişe zorlar. Helm'in kızı Héra, ölümcül bir düşmana karşı halkını savunmak için liderlik etmek zorundadır.