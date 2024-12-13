Haftanın filmleri (13 Aralık 2024)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona birçok yapım izleyici ile buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın yeni filmi "Her Şeyin Başı Merkür", yıldız kadrolu "Hain" ve dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini anlatan "Avcı Kraven" bulunuyor.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHİRRİM'İN SAVAŞI
Efsaneleşen “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinde anlatılan olaylarından 183 yıl öncesini konu edinen anime filmi Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand’ın hayatını konu ediniyor. Zeki ve acımasız Dunlending lordu Wulf'un ani saldırısı, Helm ve halkını daha sonra miğfer Dibi olarak anılacak Hornburg kalesinde cesur bir direnişe zorlar. Helm'in kızı Héra, ölümcül bir düşmana karşı halkını savunmak için liderlik etmek zorundadır.