Haftanın filmleri (13 Aralık 2024)

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR

Haftanın romantik komedi filmi Her Şeyin Başı Merkür, mesleğini başarıyla yerine getirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Elif, gazetecilik bölümünden dereceyle mezun olan genç bir kadındır. Bir gazetenin astroloji yazarı olarak işe başlayan Elif, burçlarla bir ilgisi olmasa da mesleğini yapmaya çalışır. Hayran olduğu bir gazeteci ile aynı gazetede çalıştığını öğrendiğinde daha da motive olan Elif, bu sırada kendisini meslektaşı Fırat ile zorlu bir rekabetin içerisinde bulur. Elif hiç beklemediği maceralar yaşarken, astroloji onun rehberi olur.