Güvensizlik duygusunu yenmek için 5 basit adım

Sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurabilmek için partnerinizin güvenini kazanmanız ve aynı şekilde ona güven duyduğunuzu kendisine hissettirmeniz gerekiyor. İşte güvensizlik duygusunu yenmek için yapabilecekleriniz...

Mükemmeliyetçi olmayın

Her konuda anlaştığınız bir partner arayışını bırakın. Bu arayış zamanla sizi umutsuzluğa düşürecektir. Beklentilerinizin karşılanmamasını kendi başarısızlığınız olarak algılayabilir, hem kendinize hem de ilişkinize olan güveninizi kaybedebilirsiniz.

Aklını okumaya çalışmayın

İletişimin yetersiz olması güvensizliğe yol açacaktır. Bilinmezlik durumunda çıkarımlarda bulunacaksınız. İletişim kurmak yerine sevgilinizin aklını okumaya çalışmayın. Karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü merak ediyorsanız açıkça sormayın deneyin.

