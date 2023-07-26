Güvensizlik duygusunu yenmek için 5 basit adım

Sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurabilmek için partnerinizin güvenini kazanmanız ve aynı şekilde ona güven duyduğunuzu kendisine hissettirmeniz gerekiyor. İşte güvensizlik duygusunu yenmek için yapabilecekleriniz...
Mükemmeliyetçi olmayın
Her konuda anlaştığınız bir partner arayışını bırakın. Bu arayış zamanla sizi umutsuzluğa düşürecektir. Beklentilerinizin karşılanmamasını kendi başarısızlığınız olarak algılayabilir, hem kendinize hem de ilişkinize olan güveninizi kaybedebilirsiniz.
Aklını okumaya çalışmayın
İletişimin yetersiz olması güvensizliğe yol açacaktır. Bilinmezlik durumunda çıkarımlarda bulunacaksınız. İletişim kurmak yerine sevgilinizin aklını okumaya çalışmayın. Karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü merak ediyorsanız açıkça sormayın deneyin.
Karşılaştırma yapmayın
Önceki ilişkilerinizde olumsuz deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Yeni ilişkinizde bunları yaşamamak için savunma mekanizması geliştirecek ve karşınızdaki kişiye güven duymakta zorlanacaksınız. Güven duygusunu oluşturabilmek için karşılaştırmalardan uzak durun.
Sorunları büyütmeyin
Küçük problemleri olduğundan daha büyük problemlermiş gibi görmemeye çalışın. Kafanızdaki soru işaretleri zamanla ilişkinize olan güveni kaybetmenize yol açacaktır.
Hem artıları hem de eksileri düşünün
Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Herkes sorun yaşar. Sağlıklı bir ilişkide partnerinizi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Partnerinizin olumlu yönlerini takdir ederken olumsuz bulduğunuz yönlerine de saygı göstermelisiniz.
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