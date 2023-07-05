Duygusal şiddetin farklı boyutu: Love bombing (sevgi bombardımanı) nedir, belirtileri nelerdir?

PARTNERİNİ MANİPÜLE EDER

Partnerini, ruh eşi olduğuna inandırır ve onsuz mutlu olamayacağına manipüle eder. "Biz birbirimiz için varız. Bugüne kadar neden karşılaşmamışız" gibi ilişkinin başında partnerini ruh ikizi olduğuna ikna edecek cümleler söyler. Özellikle ilişkide karşı tarafın duymak isteyeceği cümleleri söyleme eğilimindedir ve duygusal olarak baskı altına alır.



Sürekli karşı tarafın tek ilgi odağı olmayı ister. Ona ayırılmayan zamanda yani ilgi noktası kendisi olmadığı zamanlarda partnerini suçluluk psikolojisine iter. Onun istediği gibi davrandığı zaman partnerini sevgi bombardımanına tutar ama tam tersi durumunda ise değersizleştirerek cezalandırır. Sevgisini ve ilgisini geri çeker, görmezden gelir, konuşmak istemez. Aslında duygusal olarak karşı tarafı istismar eder.



Böylece ilişkide biraz yol aldıktan sonra her şey bir anda tersine döner. Sevgi bombardımanı ile narsist partnerine bağımlı hale gelen kişi ise, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen bu ilişkiyi sonlandıramaz.

Sürekli kendi davranışlarını kontrol etmeye başlar. Yanlış bir şey yapmamak için uğraşır ve herhangi bir olumsuz durumda kendisinin kabahatli olduğunu düşünür.



Zamanla kendini yetersiz, bağımlı, muhtaç, özgüveni zayıf ve psikolojik olarak yıpranmış hisseder. Yaşadığı bu durum hayat kalitesini ciddi anlamda etkiler ve patolojik bir hal alır.

Benlik saygısı düşer, kendi duygularından hatta zekasından dahi şüphe duymaya başlar ve bir süre sonra depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlar.

