Duygusal şiddetin farklı boyutu: Love bombing (sevgi bombardımanı) nedir, belirtileri nelerdir?

Love bombing Türkçe anlamıyla "aşk-sevgi bombardımanı" anlamına gelmektedir. Narsist bir partnerin romantik ilişkinin başında partnerine karşı güç ve kontrolü elde edebilmek için kurduğu aşırı iletişim şeklidir.
DUYGUSAL ŞİDDETİN FARKLI BOYUTU
Duygusal şiddetin farklı bir boyutu olarak ilişkide ortaya çıkar. Sevgi bombardımanı ilişkide manipülasyonla başlar. Bu manipülasyonu uygulayan kişi partnerinin ilişkide kendine muhtaç ve bağımlı hissetmesine yol açar.
Bu davranışların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yapıldığı varsayılır. İlişkinin başında her şey bir rüya gibi başlar ve ne yazık ki ansızın biter.
Narsist, ilişkinin başında partnerini bulutların üzerine çıkarır. Şık hediyeler, romantik konuşmalar, geleceğe yönelik planlar, övgüler ve aşırı ilgi ile partnerine, hayatında hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmaya başlar. Bu davranışlarıyla aslında partnerinin hayatındaki en önemli kişi olabilmek için çaba sarf etmektedir.
PARTNERİNİ MANİPÜLE EDER
Partnerini, ruh eşi olduğuna inandırır ve onsuz mutlu olamayacağına manipüle eder. "Biz birbirimiz için varız. Bugüne kadar neden karşılaşmamışız" gibi ilişkinin başında partnerini ruh ikizi olduğuna ikna edecek cümleler söyler. Özellikle ilişkide karşı tarafın duymak isteyeceği cümleleri söyleme eğilimindedir ve duygusal olarak baskı altına alır.
Sürekli karşı tarafın tek ilgi odağı olmayı ister. Ona ayırılmayan zamanda yani ilgi noktası kendisi olmadığı zamanlarda partnerini suçluluk psikolojisine iter. Onun istediği gibi davrandığı zaman partnerini sevgi bombardımanına tutar ama tam tersi durumunda ise değersizleştirerek cezalandırır. Sevgisini ve ilgisini geri çeker, görmezden gelir, konuşmak istemez. Aslında duygusal olarak karşı tarafı istismar eder.
Böylece ilişkide biraz yol aldıktan sonra her şey bir anda tersine döner. Sevgi bombardımanı ile narsist partnerine bağımlı hale gelen kişi ise, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen bu ilişkiyi sonlandıramaz.
Sürekli kendi davranışlarını kontrol etmeye başlar. Yanlış bir şey yapmamak için uğraşır ve herhangi bir olumsuz durumda kendisinin kabahatli olduğunu düşünür.
Zamanla kendini yetersiz, bağımlı, muhtaç, özgüveni zayıf ve psikolojik olarak yıpranmış hisseder. Yaşadığı bu durum hayat kalitesini ciddi anlamda etkiler ve patolojik bir hal alır.
Benlik saygısı düşer, kendi duygularından hatta zekasından dahi şüphe duymaya başlar ve bir süre sonra depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlar.
LOVE BOMBİNG (SEVGİ BOMBARDIMANI) BELİRTİLERİ
- İlişkinin başında çok kısa bir süre içerisinde size romantik sözler söylemeye başladıysa (Örneğin; daha sizi tanımadan sensiz yapamam, sensiz yaşayamam gibi ilişkinin başında bu tarz cümleler kurmaya başlıyorsa temkinli davranmanızda fayda var.),
- Durmadan gece-gündüz mesajlar atıyor, arıyorsa,
- İlişkinin başında çok sık ve pahalı hediyeler alıyorsa,
- Partneriniz geleceğe yönelik planlar içerisindeyse (daha tanışalı 1 hafta olmuş hemen evlenme planları yapıyorsa dikkatli davranmanızda fayda var.),
- Çevrenizdeki insanlara, arkadaşlarınıza karışıyorsa,
- Toplum içerisinde özellikle arkadaş ortamınızda size olan sevgisini göstermeyi çok yapıyorsa, size durmadan topluluk içerisinde övgüler yağdırıyorsa, love bombing yani sevgi bombardımanına maruz kalıyor olabilirsiniz.
- Etiketler :
- Haberler -
- Aşk
- Takıntı
- Sevgi
- N-Life Aşk&İlişki
- İlişki