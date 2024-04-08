"Seni seviyorum"dan daha güçlü olan 8 cümle

Sevginizi ifade etmek için "Seni seviyorum"dan güçlü ifadeler mi arıyorsunuz? İşte kullanabileceğiniz ifadeler...



"Sana ihtiyacım var"

Herkesin ihtiyaçları vardır, bu ihtiyaçları karşılayan siz olursanız sevgiliniz için vazgeçilmez olabilirsiniz.

"Senin için vazgeçebilirim"

Sevgilinizin veya eşinizin kendi arzu ve isteklerini sizin için bir kenara koyması çok değerli.

"Seni beğeniyorum"

Sevgilinizi beğendiğinizi söylemeniz ona çok değer verdiğinizi ve onu her şeyden önce bir insan olarak sevdiğiniz anlamına gelir.

