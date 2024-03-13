Kadınların aşkı bulmasını engelleyen 3 hata

Aşkı bulmak için mücadele ediyor ve artık bir ilişki yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ancak doğru kişiyi bulmak ve aşık olmak için bilmeniz gereken bazı şeyler var. İşte kadınların aşkı bulmasını engelleyen hatalar...

1- BİR İLİŞKİYE YETERİNCE ZAMAN AYIRMAMAK

Yeni bir ilişkiye başlamanın ilk adımı flört etmektir. Ancak buna zaman ayırmıyorsanız muhtemelen kimseyle tanışmayacaksınız. Çünkü ilişkiler zaman ve fedakarlık gerektirir.

2- YALNIZLIK KORKUSUYLA FLÖRT ETMEK



Yalnız kalma korkusuyla birileriyle tanışıp flört etmek, işlerin istediğiniz gibi gitmesini engelleyebilir. Bunun yerine yeni şeyler denemek için kendinize zaman ayırın, yeni insanlarla tanışın. Böylece yalnızlık, şikayet ettiğiniz bir durum olmaktan çıkacaktır.