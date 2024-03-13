Kadınların aşkı bulmasını engelleyen 3 hata

Herkes gibi mutlu olmak, hayatın zorluklarını partnerinizle göğüslemek istiyor ancak hayatınızın erkeğini bir türlü bulamıyorsanız bir yerlerde hata yapıyor olabilirsiniz. İşte hala bekar olmanızın 3 sebebi...

Kadınların aşkı bulmasını engelleyen 3 hata

Aşkı bulmak için mücadele ediyor ve artık bir ilişki yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ancak doğru kişiyi bulmak ve aşık olmak için bilmeniz gereken bazı şeyler var. İşte kadınların aşkı bulmasını engelleyen hatalar...

1- BİR İLİŞKİYE YETERİNCE ZAMAN AYIRMAMAK

Yeni bir ilişkiye başlamanın ilk adımı flört etmektir. Ancak buna zaman ayırmıyorsanız muhtemelen kimseyle tanışmayacaksınız. Çünkü ilişkiler zaman ve fedakarlık gerektirir.

2- YALNIZLIK KORKUSUYLA FLÖRT ETMEK

Yalnız kalma korkusuyla birileriyle tanışıp flört etmek, işlerin istediğiniz gibi gitmesini engelleyebilir. Bunun yerine yeni şeyler denemek için kendinize zaman ayırın, yeni insanlarla tanışın. Böylece yalnızlık, şikayet ettiğiniz bir durum olmaktan çıkacaktır.

Kadınların aşkı bulmasını engelleyen 3 hata - 1

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3- BAĞLANMAKTAN KORKMAK

Bekarken keyif aldığınız şeyleri, kendiniz için en uygun zamanda yapabilme özgürlüğüne sahip olursunuz. Flört döneminde ya da yeni bir ilişkiye başlarken bunlardan feragat etmek sizi korkutabilir. Ancak bir ilişki içinde olmak istiyorsanız duygusal riskler almalısınız.

Sürekli yalnız olduğunuza dair kuruntu yapıp bu konu üzerine düşünmeyin. Önemli olanın daha az stresli bir hayat sürmek olduğunu unutmayın. 

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