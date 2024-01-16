Eski sevgiliniz evleniyor: Peki ya unutamadıysanız?

3- OLUMSUZ YORUMLARDAN KAÇININ



Eski sevgilinizin yeni ilişkisi ya da müstakbel eşiyle ilgili yorum yapmak sizi kötü duruma düşürebilir. Bu sebeple onlar hakkında yorumsuz kalmayı ya da iyi dileklerde bulunmayı tercih edebilirsiniz.



4- İLİŞKİNİZİN NEDEN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜN



Eski sevgilinizle neden mutsuz olup farklı yollara gittiğinizi hatırlayın. Bu onun evlenecek olmasını kabullenmenize yardımcı olacaktır.



5- ONUN ADINA MUTLU OLMAYA ÇALIŞIN



Hayatınızın bir döneminde o kişi ile karşılıklı hisler paylaştığınızı ancak ilişkiyi yürütemediğinizi hatırlayın. Ayrı hayatlara devam ettiğiniz bu süreçte onun da sizin kadar mutlu olmayı hak ettiğini ve evliliğin bir yarış olduğunu unutmayın.