Eski sevgilinizin sizi aştığını gösteren işaretler

Bir ayrılıktan sonra eski sevgiliyi unutma süreci çok kolay değildir. Bu dönemde ayrılığın kalıcı olup olmayacağını düşünmek, eski sevgilinizle barışmayı düşünmek oldukça doğaldır. İşte eski sevgilinizin hayatına devam ettiğinin göstergeleri...
1- Eski sevgilinizle iletişime geçtiğinizde geleceğe dair detayları düşünmemesi ve sizinle plan yapmaktan kaçınması
2- Sizle barışmak istediğini söylemesine rağmen sizinle vakit geçirmiyorsa
3- Hala farklı insanlarla tanışıp görüşmeye çalışıyor ve flört edebileceği uygulamalarda vakit geçiriyorsa
4- Eski sevgiliniz size bir arkadaşına gönderdiği tarzda mesajlar yolluyorsa
5- Sizin onunla vakit geçirmenizi umursamıyor, yaptığınız planları değiştiriyor ya da iptal ediyorsa
6- Onunla iletişim kurduğunuzda sizin hayatınıza karşı gerçek anlamda bir ilgi duymuyor, önemsemiyorsa
7- Sizin başka biriyle görüşüp konuşmanızı umursamıyorsa
8- Başkalarına karşı gösterdiği ilgili size göstermiyorsa
Tabii bu maddeler herkes için gerçerli olmasa da birkaçı sizin hayatınızda da yaşanıyor olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda eski sevgilinizi anlamak için daha fazla çaba gösterebilir veya onunla net bir şekilde konuşabilirsiniz.
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