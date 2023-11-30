Eski sevgilinizin sizi aştığını gösteren işaretler

5- Sizin onunla vakit geçirmenizi umursamıyor, yaptığınız planları değiştiriyor ya da iptal ediyorsa



6- Onunla iletişim kurduğunuzda sizin hayatınıza karşı gerçek anlamda bir ilgi duymuyor, önemsemiyorsa



7- Sizin başka biriyle görüşüp konuşmanızı umursamıyorsa



8- Başkalarına karşı gösterdiği ilgili size göstermiyorsa



Tabii bu maddeler herkes için gerçerli olmasa da birkaçı sizin hayatınızda da yaşanıyor olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda eski sevgilinizi anlamak için daha fazla çaba gösterebilir veya onunla net bir şekilde konuşabilirsiniz.