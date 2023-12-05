Evliliğinizi düzeltmeye çalışmadan önce yapmanız gereken 4 şey

Bir evliliği yürütmek zaman zaman çiftler için oldukça zor olabilir. Yaşadığınız problemler, hem sizi hem evliliğinizi etkiliyor olabilir. Böyle durumlardan kendinizi çaresiz hissediyorsanız hemen harekete geçmeyin. İşte evliliğinizi düzeltmeye çalışmadan önce atmanız gereken 4 adım...
1- Birlikte oturun ve evliliğinizde bir sorun olduğunu kabul edin
Sorunları birlikte belirlemek, ikinizin de zayıf yönlerini bilmek çözüme odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Bu kabulleniş size rehber olacaktır.
2-Şimdiye odaklanın
Geçmişte yaşananlara ya da gelecek planlarına odaklanmak yerine şimdiki zamana odaklanın. Çünkü evlilik iki tarafında gelişimiyle süregelen bir yaşam tarzıdır.
3- Partnerinize bağlantı kurmaktan kaçınmayın
Eşinizle herhangi bir şekilde bağlantı kurmadan 12 saatten fazla kalmayın. Partnerinize ne kadar çok dokunursanız, o kadar az konuşur; ne kadar çok dinlerseniz evlilik o kadar güçlü olur.
4- Profesyonel bir yardım alın
Eğer sorunlarınıza birlikte çözüm bulamıyorsanız, profesyonel birine danışıp yardım alın. İki tarafın da bu konuda istekli olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.
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