Evliliğinizi düzeltmeye çalışmadan önce yapmanız gereken 4 şey

Bir evliliği yürütmek zaman zaman çiftler için oldukça zor olabilir. Yaşadığınız problemler, hem sizi hem evliliğinizi etkiliyor olabilir. Böyle durumlardan kendinizi çaresiz hissediyorsanız hemen harekete geçmeyin. İşte evliliğinizi düzeltmeye çalışmadan önce atmanız gereken 4 adım...

1- Birlikte oturun ve evliliğinizde bir sorun olduğunu kabul edin

Sorunları birlikte belirlemek, ikinizin de zayıf yönlerini bilmek çözüme odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Bu kabulleniş size rehber olacaktır.

2-Şimdiye odaklanın

Geçmişte yaşananlara ya da gelecek planlarına odaklanmak yerine şimdiki zamana odaklanın. Çünkü evlilik iki tarafında gelişimiyle süregelen bir yaşam tarzıdır.