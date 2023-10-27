Günde beş dakika ayırarak eşinizi mutlu etmenin 4 yolu

Evlendikten sonra ilişkinin gidişatı sizi, eşinizi ya da her ikinizi de mutlu etmeyebilir. Ancak günde 5 dakika ayırarak eşinizi mutlu edebilirsiniz. Peki eşiniz için ne yapabilirsiniz?
1- Yardım edeceğiniz bir şey olup olmadığını sorun
Evle ilgili işlerde eşinize yardımcı olmak önemlidir. Bu sebeple küçük bir zaman dilimi de olsa eşinize her gün yardım edeceğiniz bir şey olup olmadığını sorun. Eğer yardım isterse ona elinizden geldiğince yardım edin.
2- Eşinizi takdir edin
Tam beş dakika boyunca ona, sizi minnettar , mutlu ve minnettar hissettiren ne yaptığını anlatın. Bunun zaman içinde eşinizi mutlu ettiğini ve evliliğinize katkısını göreceksiniz.
3- Eşinize onu ne kadar sevdiğinizi anlatan bir mesaj yollayın
İlişkilerde herkes sevildiğini bilmek ve bazen duymak ister. İşte bu nedenle 5 dakikanızı ayırarak bir aşk mesajı yazın ve bunu eşinize yollayın. Onun mutluluğu size de yansıyacaktır.
4- Sürpriz bir hediye alın
Gün içerisinde eşinizi mutlu etmek için beş dakikanızı ayırın ve ona sürpriz bir hediye alın. Bu hamleniz onu önemsediğinizi de göstermenize yardımcı olacaktır.
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