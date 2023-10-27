Günde beş dakika ayırarak eşinizi mutlu etmenin 4 yolu

Evlendikten sonra ilişkinin gidişatı sizi, eşinizi ya da her ikinizi de mutlu etmeyebilir. Ancak günde 5 dakika ayırarak eşinizi mutlu edebilirsiniz. Peki eşiniz için ne yapabilirsiniz?

1- Yardım edeceğiniz bir şey olup olmadığını sorun



Evle ilgili işlerde eşinize yardımcı olmak önemlidir. Bu sebeple küçük bir zaman dilimi de olsa eşinize her gün yardım edeceğiniz bir şey olup olmadığını sorun. Eğer yardım isterse ona elinizden geldiğince yardım edin.



2- Eşinizi takdir edin



Tam beş dakika boyunca ona, sizi minnettar , mutlu ve minnettar hissettiren ne yaptığını anlatın. Bunun zaman içinde eşinizi mutlu ettiğini ve evliliğinize katkısını göreceksiniz.

