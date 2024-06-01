Herhangi bir ilişkiyi hızlıca düzeltmenin 3 yolu

İlişkiler genellikle aylarca veya yıllarca süren seçimler sebebiyle bozulur. Eğer siz de kötüye giden ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız bazı hamleler yapmanız gerekir. Peki ilişkinizi nasıl düzeltebilirsiniz?

1- SÜRECE BAĞLI KALIN

İlişkinizi düzeltme sürecinde kararlı olmak çok önemlidir. Eğer kararınız kesinse aynı soruyu partnerinize de sorun.Cesaretinizi kaybetmeyin ve yaptığınız değişiklikler yeterli olmadıysa pes etmeyin.