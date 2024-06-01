Herhangi bir ilişkiyi hızlıca düzeltmenin 3 yolu

İlişkiler genellikle aylarca veya yıllarca süren seçimler sebebiyle bozulur. Eğer siz de kötüye giden ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız bazı hamleler yapmanız gerekir. Peki ilişkinizi nasıl düzeltebilirsiniz?
1- SÜRECE BAĞLI KALIN
İlişkinizi düzeltme sürecinde kararlı olmak çok önemlidir. Eğer kararınız kesinse aynı soruyu partnerinize de sorun.Cesaretinizi kaybetmeyin ve yaptığınız değişiklikler yeterli olmadıysa pes etmeyin.
2- KENDİNİZE ODAKLANIN
Eğer uzun süreli bir ilişkiyi düzeltmeye çalışıyorsanız ilk olarak kendinize odaklanmalısınız. Çünkü bu süreçte kendinizden verdiğiniz tavizleri gözden geçirin. Hayatınızdaki değerleri listeleyin. Kalbinize ve ruhunuza biraz hayat verin. Ne kadar çekici olduğunuzu yeniden keşfedin.
3- PROFESYONEL DESTEK ALIN
Arkadaşlar harika bir şekilde destekleyici olabildikleri gibi, aynı zamanda daha fazla çatışmaya da sebep olabilir. Bu sebeple ilişkinizi düzeltmek için profesyonel, tarafsız bir destek almak daha iyi bir seçenek olacaktır.
Unutmayın ilişkinizi gerçekten düzeltmek istiyorsanız, elinizden gelen her şeyi yapın.
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