İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış

3- GÜN İÇİNDEKİ KIRGINLIKLARI SÜRDÜRMEK

Gün içerisinde partnerinizle yaşadığınız herhangi bir tartışma, kırgınlık ya da olumsuzluğu eve taşımak bunları çözmek yerine aranızdaki iletişimi etkilemesine izin vermek ilişkinizi yaralayabilir.

4- KONTROLÜN ÖTESİNDE OLANI ELEŞTİRMEK

İlişkilerde partnerinizi değiştirmeye çalışmak doğru bir hareket değildir. Onu olduğu gibi kabul ederken, kontrolü dışındaki şeyleri eleştirmek partnerinizin yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Bu da zamanla ilişkinizi olumsuz şekilde etkileyecektir.