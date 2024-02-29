İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış

İkili ilişkilerde en önemli duygulardan biri güvendir. Çünkü kişi, partnerine kendisini tamamen bırakmak ister. Bir kişi, partnerinden gelecek herhangi bir eylemle sakinleşebilir ya da kötü de hissedebilir. Zaman içerisinde de bu hal ve tavırlar eğer olumsuzsa giderek büyük sorunlara sebep olabilir. İşte ilişkilerde samimiyeti öldüren 4 davranış...
1- DUYGULARI GERİ PLANDA TUTMAK
Gerçek duygularınızı saklamak ilişkideki yakınlığı yok edebilir. Korkularınızın üstesinden gelmeli ve partnerinize karşı savunmasız kalabileceğinizi kabullenmelisiniz.
2- FİZİKSEL TEMASTAN KAÇINMAK
El ele tutuşmak, sarılmak gibi küçük fiziksel sevgi eylemleri; evlilikte duygusal yakınlığı sağlar. İlişkide bunlar azaldığında ise partnerinizle aranızda mesafeler oluşabilir.
3- GÜN İÇİNDEKİ KIRGINLIKLARI SÜRDÜRMEK
Gün içerisinde partnerinizle yaşadığınız herhangi bir tartışma, kırgınlık ya da olumsuzluğu eve taşımak bunları çözmek yerine aranızdaki iletişimi etkilemesine izin vermek ilişkinizi yaralayabilir.
4- KONTROLÜN ÖTESİNDE OLANI ELEŞTİRMEK
İlişkilerde partnerinizi değiştirmeye çalışmak doğru bir hareket değildir. Onu olduğu gibi kabul ederken, kontrolü dışındaki şeyleri eleştirmek partnerinizin yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Bu da zamanla ilişkinizi olumsuz şekilde etkileyecektir.
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