İlişkinizin güçlü olduğunu gösteren 3 temel faktör

İlişkilerdeki ihtiyaçların bazıları evrenseldir. Bu temel ilişki ihtiyaçları, kendi başımıza sağlayamayacağımız şeylerdir. Bu sebeple bunları bize sağlaması konusunda başkalarına güveniriz. İşte çiftlerin en büyük zorlukların üstesinden gelmek için kullandıkları 3 temel ihtiyaç...
1- ARKADAŞLIK VE AİT OLMA
Arkadaşlık ve ait olma, hayatlarımızı paylaşma ve başkalarıyla ait olma, kabul edilme ve bağlılık duygusuna sahip olma ihtiyacımızdır. Bir ilişkide bu faktörün yer alması güven duyguyla birlikte rahatlık hissiyatını da doğurur.
2- SÖZLÜ VE FİZİKSEL SEVGİ
Sevgi, başkalarının bize kelimelerle ve dokunuşla ifade ettiği ilgiye olan ihtiyacımızdır. Bu sebeple partnerinize "seni seviyorum" demek ya da ona sarılmak hem onun hem de ilişkiniz için oldukça önemlidir. Çünkü ilişkide herhangi bir sevgi eksikliği tartışmalara, büyük kavgalara hatta ayrılığa yol açabilir.
3- DUYGUSAL DESTEK VE DOĞRULAMA
Bu da herhangi bir şeyle mücadele ederken ilgilenilme, onaylanma ve desteklenme ihtiyacımızdır. Kişisel ya da iş hayatınızda sorun yaşarken eve geldiğinizde ya da partnerinizle buluştuğunuzda o duygusal onayın olduğunu bilmek kişiyi rahatlatır.
Sağlıklı bir ilişkide çiftin her iki üyesi de bu ihtiyaçlar için ortak paydada buluşur. Ancak bunlar karşılanmadığında her iki taraf da tatminsizlik başlar ve bu da ayrılığa yol açabilir.
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