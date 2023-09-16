İlişkinizin sizi sınırlamaya başladığını gösteren 8 işaret

Partnerinizle yakın olmak, ayrılmaz bir bütün haline gelmek harika bir duygudur. Ancak bu yakınlık zamanla kişisel alanınızı sınırlandırabilir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler...

1. "Ben" demek yerine daha çok "biz" demeye başladıysanız her şeyi birlikte yapmaya başlayan çiftlerden olmuş olabilirsiniz. Bunun avantajları olabileceği gibi dezavantajları da olacaktır. Arkadaşlarınızla ve tek başınıza daha çok vakit geçirmeye çalışın.



2. İptal ettiğiniz görüşmeler veya ertelediğiniz etkinliklerden sonra arkadaşlarınızın sayısı giderek azalıyor olabilir.