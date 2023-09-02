Neden bize uygun olmayan kişilere karşı çekim hissederiz?

KENDİNİZE BU SORULARI SORUN

Bu noktada kendinize sorabileceğiniz birkaç soru belirleyebilirsiniz. Örneğin, "Karşımdaki kişiye ne kadar çekim hissediyorum?", "Daha önce ne zaman buna benzer bir duyguyu hissettim?", "Karşımdaki kişi benim sağlıklı ihtiyaçlarımı karşılamaya uygun ve istekli mi?" ve "Bu ilişki dengeli mi?"



Eğer bu gibi sorulara verdiğiniz yanıtlar olumsuzsa, partnerinizi ve ona olan duygularınızı sorgulamanız gerekir. Bunu başarmakta zorlanıyorsanız çekici gelen bu güçlükleri, olgunlukla karşılamaya çalışın.