Neden bize uygun olmayan kişilere karşı çekim hissederiz?

Sizin için yanlış olduğunu bildiğiniz birinden etkilenmek, ona karşı hisler beslemek herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Peki neden bazen size uygun olmayan kişilere karşı çekim hissedersiniz?

Neden bize uygun olmayan kişilere karşı çekim hissederiz?

Hayatınıza size uygun olmayan bir kişiyi dahil etmeye çalıştığınız noktada çocukluğunuz ve yaşadıklarınız devreye girer. Çünkü psikolojik geçmişiniz sizi sadece belirli insan tiplerinden etkilenmeye yatkın hale getirir.

Eğer size iyi gelmeyecek partnerler karşınıza çıkıyorsa partner seçimlerine daha yakından bakmayı ihmal etmemek gerekir.

Neden bize uygun olmayan kişilere karşı çekim hissederiz? - 1

KENDİNİZE BU SORULARI SORUN

Bu noktada kendinize sorabileceğiniz birkaç soru belirleyebilirsiniz. Örneğin, "Karşımdaki kişiye ne kadar çekim hissediyorum?", "Daha önce ne zaman buna benzer bir duyguyu hissettim?", "Karşımdaki kişi benim sağlıklı ihtiyaçlarımı karşılamaya uygun ve istekli mi?" ve "Bu dengeli mi?"

Eğer bu gibi sorulara verdiğiniz yanıtlar olumsuzsa, partnerinizi ve ona olan duygularınızı sorgulamanız gerekir. Bunu başarmakta zorlanıyorsanız çekici gelen bu güçlükleri, olgunlukla karşılamaya çalışın.

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