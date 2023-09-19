Oğmaç çorbası nasıl yapılır? Adım adım oğmaç çorbası tarifi

Oldukça doyurucu bir çorba olan oğmaç çorbası, geleneksel çorba çeşitlerinden biri. Birçok yörede yapılan bu çorbanın yapılış şekillerinden birini derledik.

Oğmaç Çorbası Malzemeleri Nelerdir?



1 lt et suyu

2 yemek kaşığı un

1 kaşık tereyağı

Nane, tuz



Oğmaç Çorbası Malzemeleri Nelerdir?



Un, su, tuz ile yoğrularak oluşturulan sert bir hamur, avuç içine alınarak ufalanır bu sırada oluşan hamur topaklarına oğmaç adı verilmektedir. Et suyu kaynatıldıktan sonra oğmaçlar ilave edilir, oğmaçlar pişince tereyağı ile nane bir kapta kavrulduktan sonra çorbanın üzerine gezdirilir. Sıcak olarak servis yapılır. Oğmaç çorbası nohut, kuru fasulye, tavuk eti ilave edilerek de pişirilmektedir.