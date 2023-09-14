Sıkıcı giden ilişkinizi canlandırmanın 5 yolu

3- BİRLİKTE DAHA AZ ZAMAN GEÇİRİN



Sürekli partnerinizle vakit geçirmek her aktiviteyi onunla yapmak, ilişkinizi kötü etkileyebilir. Bu sebeple kendinize ve arkadaşlarınıza da vakit ayırın. Böylece partnerinizin yanına döndüğünüzde ona anlatacak yeni bir maceranız olabilir.



4- ŞİKAYET ETMEKTEN ÇOK İLTİFAT EDİN



Eğer bir şey sizi gerçekten üzüyorsa bunu partnerinizle konuşun. Partnerinizi takdir etmekten çekinmeyin. Ona karşı eleştirel tutumunuzu değiştirdiğinizde her şeyin farklılaştığını göreceksiniz.



5- KENDİ MUTLULUĞUNUZUN SAHİBİ OLUN



Farkında olmadan, hayatınızdaki endişelerinizi partnerinize yansıtıyor olabilirsiniz. Sizi mutsuz eden şeyleri hayatınızdan çıkarın ya da değiştirmeye çalışın. Örneğin işinizde mutsuzsanız iş değiştirin ya da çok stresliyseniz yogaya başlayın.

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