Sıkıcı giden ilişkinizi canlandırmanın 5 yolu

Özellikle uzun süreli ilişkiler zamanla monotonlaşabilir. Ancak siz partnerinizden vazgeçmek istemiyorsanız ilişkinizi yeniden canlandırmak için harekete geçmelisiniz.
1- YATAĞA KIZGIN GİRMEYİN
İlişkinizdeki küçük sorunları gece halletmeden yatağa girmeyin. Çünkü bu ertesi gün de sizi demoralize edebilir. Partnerinizle aranızdaki kırgınlıkları yatmadan önce bitirmeye çalışın.
2- FLÖRT
Flört etmek kendinizi çekici hissetmenizi sağlayabilir. Bu sebeple herhangi bir sohbet sırasında partnerinizin koluna dokunun ya da ona göz kırpın. Bunlar ilişkinize heyecan katabilir.
3- BİRLİKTE DAHA AZ ZAMAN GEÇİRİN
Sürekli partnerinizle vakit geçirmek her aktiviteyi onunla yapmak, ilişkinizi kötü etkileyebilir. Bu sebeple kendinize ve arkadaşlarınıza da vakit ayırın. Böylece partnerinizin yanına döndüğünüzde ona anlatacak yeni bir maceranız olabilir.
4- ŞİKAYET ETMEKTEN ÇOK İLTİFAT EDİN
Eğer bir şey sizi gerçekten üzüyorsa bunu partnerinizle konuşun. Partnerinizi takdir etmekten çekinmeyin. Ona karşı eleştirel tutumunuzu değiştirdiğinizde her şeyin farklılaştığını göreceksiniz.
5- KENDİ MUTLULUĞUNUZUN SAHİBİ OLUN
Farkında olmadan, hayatınızdaki endişelerinizi partnerinize yansıtıyor olabilirsiniz. Sizi mutsuz eden şeyleri hayatınızdan çıkarın ya da değiştirmeye çalışın. Örneğin işinizde mutsuzsanız iş değiştirin ya da çok stresliyseniz yogaya başlayın.
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