Sözcükleri kullanmadan "Seni seviyorum" demenin 6 yolu

Bir ilişkide sevgiyi ifade etmek iki taraf için oldukça önemlidir. Ancak bunu dile getirirken, davranışlarınıza da dikkat etmeniz oldukça önemlidir. İşte partnerinize onu ne kadar sevdiğinizi ve önemsediğinizi göstermenin 6 yolu...
1-Sevdiğiniz kişiyle empati kurun
Sevgi dolu, samimi ve uzun vadeli bir bağ geliştirmenin en önemli adımı empatidir. Bir başka insanla aktif olarak empati kurduğunuzda, o kişinin iniş çıkışlarını kabul etmeniz çok daha kolay hale gelir. Özetle birini sevdiğinizde onu olduğu gibi kabul etmeli ve onun hissettiklerini anlamaya çalışmalısınız.
2- Aranızdaki anlaşmazlıkları çözmeyi öğrenin
Partnerinizle ne kadar uyumlu olursanız olun, bazı konularda fikir ayrılığına düşmeniz oldukça normaldir. Bu anlaşmazlıkları sağlıklı yollarla çözmek aranızdaki bağı daha da derinleştirecektir.
3- Partnerinize karşı güvenilir olun
Sevgi dolu ilişkilerde güven çok önemlidir. Karşınızdaki kişinin her koşulda sizin yanınızda olması ya da size bunu hissettirmesi gerekir. Bu nedenler partnerinize karşı her zaman dürüst olmak aranızdaki güveni sağlamlaştıracaktır.
4- İlişkiniz için minnettar olun
Partnerinizle süren ilişkiniz için şükran duymak, mutluluğunuzu katlayacaktır. Bundan bahsetmeniz partnerinizi mutlu edecek bir jest olmanın yanında aranızdaki duygusal yakınlığın gelişmesine yardımcı olacaktır.
5- "Ben" yerine "Biz" diye konuşun
Sevdiğiniz kişiyle paylaştığınız hayat hakkında konuşurken "ben" yerine "biz" kelimesini kullanmak daha doğru olacaktır. Çünkü kullanacağınız bu kapsayıcı dil, partnerinize sevildiğini hissettirecektir.
6- Sevginizi davranışlarınızla da gösterin
Bir kişiye onu sevdiğinizi söylemek güzeldir ancak eylemler, sözlerden çok daha etkili olur. Bu yüzden partnerinizin söylediklerini dinleyin ve duymaya çalışın. Partneriniz için önemli olan tarihleri ve olayları hatırlayın. Onunla vakit geçirmeye çalışın.
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