Toksik ne demek? Toksik ilişkinin anlamı

Toksiklik, toksisite, zehirlilik veya ağılılık bir kimyasal maddenin veya belirli bir madde karışımının bir organizmaya zarar verme derecesidir.Toksisite, bir hayvan, bakteri veya bitki gibi tüm organizma üzerindeki etkinin yanı sıra, o organizmanın bir hücresi (sitotoksisite) veya karaciğer gibi bir organı (hepatotoksisite) gibi bir alt yapısı üzerindeki etkiyi ifade edebilir.
Yan anlam olarak, kelime, aile birimi veya genel olarak toplum gibi daha büyük ve daha karmaşık gruplar üzerindeki toksik etkileri tanımlamak için mecazi olarak kullanılabilir.
TOKSTİK İLİŞKİ NEDİR?
Tanım olarak toksik bir ilişki, toksik partnerin duygusal ve nadiren de olsa fiziksel olarak zarar verici davranışlarıyla karakterize edilen bir ilişkidir. Sağlıklı bir ilişki öz saygımıza ve duygusal enerjimize katkıda bulunurken, toksik bir ilişki öz saygımıza zarar verir ve enerjimizi tüketir. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı ilgiyi, saygıyı ve şefkati içerir.
Kısacası sağlıklı bir ilişki, birbirinin mutluluğuna yönelik ortak bir arzuyu içerir. Sağlıklı bir ilişki güvenli bir ilişkidir, korkmadan kendimiz olabildiğimiz, kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz bir yerdir. Öte yandan zehirli bir ilişki güvenli bir yer değildir. Toksik bir ilişki; güvensizlik, benmerkezcilik, hakimiyet ve kontrol ile karakterize edilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- N-Life Aşk&İlişki
- İlişki