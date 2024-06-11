Toksik ne demek? Toksik ilişkinin anlamı

Toksik ilişki kelimesi son zamanlarda sık kullanılan terimlerden biri haline geldi. Toksik bireyler size sıklıkla, bir partner olarak onlara sahip olduğunuz için şanslı olduğunuzu, başka hiçbir erkek veya kadının sizi gerçekten istemeyeceğini söyler. Amacı, ilişki üzerindeki mutlak kontrolüne meydan okumamanız için özgüveninizi mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

Toksik ne demek? Toksik ilişkinin anlamı

Toksiklik, toksisite, zehirlilik veya ağılılık bir kimyasal maddenin veya belirli bir madde karışımının bir organizmaya zarar verme derecesidir.Toksisite, bir hayvan, bakteri veya bitki gibi tüm organizma üzerindeki etkinin yanı sıra, o organizmanın bir hücresi (sitotoksisite) veya karaciğer gibi bir organı (hepatotoksisite) gibi bir alt yapısı üzerindeki etkiyi ifade edebilir.

Yan anlam olarak, kelime, aile birimi veya genel olarak toplum gibi daha büyük ve daha karmaşık gruplar üzerindeki toksik etkileri tanımlamak için mecazi olarak kullanılabilir.

Toksik ne demek? Toksik ilişkinin anlamı - 1

TOKSTİK NEDİR?

Tanım olarak toksik bir ilişki, toksik partnerin duygusal ve nadiren de olsa fiziksel olarak zarar verici davranışlarıyla karakterize edilen bir ilişkidir. Sağlıklı bir ilişki öz saygımıza ve duygusal enerjimize katkıda bulunurken, toksik bir ilişki öz saygımıza zarar verir ve enerjimizi tüketir. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı ilgiyi, saygıyı ve şefkati içerir.

Toksik ne demek? Toksik ilişkinin anlamı - 2

Kısacası sağlıklı bir , birbirinin mutluluğuna yönelik ortak bir arzuyu içerir. Sağlıklı bir ilişki güvenli bir ilişkidir, korkmadan kendimiz olabildiğimiz, kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz bir yerdir. Öte yandan zehirli bir ilişki güvenli bir yer değildir. Toksik bir ilişki; güvensizlik, benmerkezcilik, hakimiyet ve kontrol ile karakterize edilir.

AŞK&İLİŞKİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...