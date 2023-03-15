Uzmanlara göre başarılı bir flört için yapılması gereken 5 şey

Tinder ve OkCupid gibi ünlü çöpçatanlık uygulamalarının sahibi olan ABD'li teknoloji şirketi Match Group'un bilim danışmanlığını yapan Helen Fisher, El Pais gazetesine konuştu. 5 bin kişinin katıldığı bir çalışma hazırlayan Fisher başarılı bir flört için beş öneride bulundu.

1 - Çok fazla buluşmaya çıkmayın

Uzman, çöpçatanlık uygulamalarını kullananların tercih edeceği kişi sayısını 5 ila 9'la sınırlamalarını önerdi.



2 - Uygulamadan bir süreliğine uzak durun

Fisher, Tinder kullanıcılarının söz konusu 5 ila 9 kişiyle buluştuktan sonra uygulamayı kullanmaya bir süre ara vermelerini tavsiye etti.

