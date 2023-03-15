Uzmanlara göre başarılı bir flört için yapılması gereken 5 şey

Çöpçatanlık uygulamaları son yıllarda giderek popülarite kazandı. Bu programları etkili bir şekilde kullanabilmek ve flört edebilmek beş adımda mümkün. İşte ilişki uzmanlarından öneriler...

Uzmanlara göre başarılı bir flört için yapılması gereken 5 şey

Tinder ve OkCupid gibi ünlü çöpçatanlık uygulamalarının sahibi olan ABD'li teknoloji şirketi Match Group'un bilim danışmanlığını yapan Helen Fisher, El Pais gazetesine konuştu. 5 bin kişinin katıldığı bir çalışma hazırlayan Fisher başarılı bir flört için beş öneride bulundu.

1 - Çok fazla buluşmaya çıkmayın

Uzman, çöpçatanlık uygulamalarını kullananların tercih edeceği kişi sayısını 5 ila 9'la sınırlamalarını önerdi.

2 - Uygulamadan bir süreliğine uzak durun

Fisher, Tinder kullanıcılarının söz konusu 5 ila 9 kişiyle buluştuktan sonra uygulamayı kullanmaya bir süre ara vermelerini tavsiye etti.

Uzmanlara göre başarılı bir flört için yapılması gereken 5 şey - 1

3. Çok seçici olmayın

Çöpçatanlık uygulamalarını kullananların seçimlerinde aşırı detaycı ve seçici davrandığını gözlemleyen uzman, daha açık fikirli yaklaşılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

4 - Flörtleşmenin artık değiştiğini kabul edin

Günümüzde flörtleşme sürecinin değiştiğine vurguda bulunan uzman, artık WhatsApp, Instagram hikayeleri ve Spotify'dan şarkı paylaşmak gibi unsurların etkili olduğunu söyledi.

5 - Beklentileriniz farklı olabilir

Tanıştığınız kişinin cinsel ilişkiye bakış açısı sizin düşündüğünüzden farklı olabilir. Bu konuda açık fikirli olmaya çalışın.

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