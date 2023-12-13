Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu gösteren işaretler

Geçmişte yaşadığınız kötü tecrübelerin üstüne sünger çekmek için doğru zamanı kolluyor olabilirsiniz. Bu dönemde “Neden doğru ilişkiyi bulamıyorum?” ya da “Bir ilişkiye hazır mıyım?” diye sorduğunuz zamanlar oluyordur. İşte yeni bir birliktelik için hazır olduğunuzu gösteren işaretler...

Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu gösteren işaretler

Yeni bir ye başlamadan önce beklentilerinizden ya da sorumluluk alıp alamayacağınızdan emin olun. Böylelikle doğru insanla karşılaştığınızda tereddüt edeceğiniz bir nokta kalmayacaktır. Peki yeni bir için hazır olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

1- GEÇMİŞİ BIRAKIN

Birden çok kötü tecrübe yaşadıysanız kalbiniz kırılmış olabilir. Çoğu zaman bu deneyim duygusal travma yaratabilir. Ancak bu tecrübeleri geride bırakmak ilerisi için önemlidir. Çünkü geçmişe tutunmak istediklerinizi elde etmemize engel olur.

Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 1

2- OLUMSUZ YARGILARDAN SAKININ

Gerek ebeveynlerinizin birbirine olan davranışları gerek kötü tecrübeleriniz ilişkiler hakkında olumsuz inançlar geliştirmenize sebep olabilir. Unutmayın bu düşünceler çoğu zaman arzuladığınız ilişkiye sahip olmanızı engeller.

3- ÇABA GÖSTERİN

Yeni biriyle tanışmak için çaba gösterin. Kalbiniz kırılacak diye korkmayın. Doğru kişiyi bulduğunuzu düşündüğünüzde ilişkiniz ve mutluluğunuz için emek verin.

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