Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu gösteren işaretler

Yeni bir ilişkiye başlamadan önce beklentilerinizden ya da sorumluluk alıp alamayacağınızdan emin olun. Böylelikle doğru insanla karşılaştığınızda tereddüt edeceğiniz bir nokta kalmayacaktır. Peki yeni bir aşk için hazır olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?
1- GEÇMİŞİ BIRAKIN
Birden çok kötü tecrübe yaşadıysanız kalbiniz kırılmış olabilir. Çoğu zaman bu deneyim duygusal travma yaratabilir. Ancak bu tecrübeleri geride bırakmak ilerisi için önemlidir. Çünkü geçmişe tutunmak istediklerinizi elde etmemize engel olur.
2- OLUMSUZ YARGILARDAN SAKININ
Gerek ebeveynlerinizin birbirine olan davranışları gerek kötü tecrübeleriniz ilişkiler hakkında olumsuz inançlar geliştirmenize sebep olabilir. Unutmayın bu düşünceler çoğu zaman arzuladığınız ilişkiye sahip olmanızı engeller.
3- ÇABA GÖSTERİN
Yeni biriyle tanışmak için çaba gösterin. Kalbiniz kırılacak diye korkmayın. Doğru kişiyi bulduğunuzu düşündüğünüzde ilişkiniz ve mutluluğunuz için emek verin.
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