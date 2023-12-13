Yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu gösteren işaretler

Yeni bir ilişkiye başlamadan önce beklentilerinizden ya da sorumluluk alıp alamayacağınızdan emin olun. Böylelikle doğru insanla karşılaştığınızda tereddüt edeceğiniz bir nokta kalmayacaktır. Peki yeni bir aşk için hazır olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

1- GEÇMİŞİ BIRAKIN

Birden çok kötü tecrübe yaşadıysanız kalbiniz kırılmış olabilir. Çoğu zaman bu deneyim duygusal travma yaratabilir. Ancak bu tecrübeleri geride bırakmak ilerisi için önemlidir. Çünkü geçmişe tutunmak istediklerinizi elde etmemize engel olur.