Avrupa Film Ödülleri'nin adayları belli oldu

35. Avrupa Film Ödülleri’nin adayları açıklandı. Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un filmi Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dallarında aday olarak öne çıktı. Kazananlar, 10 Aralık’ta İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlenecek törende açıklanacak.



İşte 35. Avrupa Film Ödülleri adayların tam listesi:



EN İYİ FİLM



Alcarràs

Close

Corsage

Holy Spider

Triangle of Sadness



EN İYİ YÖNETMEN



Ali Abbasi - Holy Spider

Lukas Dhont - Close

Alice Diop - Saint Omer

Marie Kreutzer - Corsage

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Jerzy Skolimowski - EO

EN İYİ ERKEK OYUNCU



Zlatko Burić - Triangle of Sadness

Eden Dambrine - Close

Pierfrancesco Favino - Nostalgia

Elliott Crosset Hove - Godland

Paul Mescal - Aftersun



EN İYİ KADIN OYUNCU



Penélope Cruz - Parallel Mothers

Zar Amir Ebrahimi - Holy Spider

Meltem Kaptan - Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Vicky Krieps - Corsage

Léa Seydoux - One Fine Morning



İran yapımı Holy Spider (Kutsal Örümcek) filmi de En İyi Film adayları arasında

EN İYİ SENARİST



Ali Abbasi & Afsin Kamran Bahrami - Holy Spider

Kenneth Branagh - Belfast

Lukas Dhont & Angelo Tijssens - Close

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Carla Simón & Arnau Vilaró - Alcarràs



EN İYİ KOMEDİ



Cop Secret

The Divide

The Good Boss



EN İYİ ANİMASYON



Little Nicholas – Happy As Can Be

My Love Affair with Marriage

My Neighbors’ Neighbors

No Dogs or Italians Allowed

Oink



EN İYİ BELGESEL



The Balcony Movie

Girl Gang

A House Made of Splinters

The March on Rome

Mariupolis 2



KEŞİF ÖDÜLÜ



107 Mothers

Love According to Dalva

Other People

Pamfir

Small Body

Sonne



AVRUPA ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ (EUFA)



Alcarràs

Close

The Eclipse

Eo

Triangle of Sadness



İZLEYİCİ ÖDÜLÜ



Flee

Great Freedom

Quo Vadis, Aida?



GENÇ İZLEYİCİ ÖDÜLÜ



Animal

Comedy Queen

Dreams Are Like Wild Tigers



YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ



Margarethe von Trotta



DÜNYA SİNEMASI ÖDÜLÜ



Elia Suleiman



YENİLİKÇİ ÖYKÜCÜLÜK ÖDÜLÜ



Marco Bellocchio - Exterior Night