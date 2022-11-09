Avrupa Film Ödülleri'nin adayları belli oldu

35. Avrupa Film Ödülleri’nin adayları açıklandı. Cannes'da Altın Palmiye kazanan Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) filmi adaylar arasında öne çıkıyor. Kazananlar, 10 Aralık’ta İzlanda'da düzenlenecek törende açıklanacak.

Avrupa Film Ödülleri'nin adayları belli oldu

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35. Avrupa Ödülleri’nin adayları açıklandı. Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un filmi Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dallarında aday olarak öne çıktı. Kazananlar, 10 Aralık’ta İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlenecek törende açıklanacak.

İşte 35. Avrupa Film Ödülleri adayların tam listesi:

EN İYİ FİLM

Alcarràs
Close
Corsage
Holy Spider
Triangle of Sadness

EN İYİ YÖNETMEN

Ali Abbasi - Holy Spider
Lukas Dhont - Close
Alice Diop - Saint Omer
Marie Kreutzer - Corsage
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
Jerzy Skolimowski - EO

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Zlatko Burić - Triangle of Sadness
Eden Dambrine - Close
Pierfrancesco Favino - Nostalgia
Elliott Crosset Hove - Godland
Paul Mescal - Aftersun

EN İYİ KADIN OYUNCU

Penélope Cruz - Parallel Mothers
Zar Amir Ebrahimi - Holy Spider
Meltem Kaptan - Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush
Vicky Krieps - Corsage
Léa Seydoux - One Fine Morning

Avrupa Film Ödülleri'nin adayları belli oldu - 1 İran yapımı Holy Spider (Kutsal Örümcek) filmi de En İyi Film adayları arasında

EN İYİ SENARİST

Ali Abbasi & Afsin Kamran Bahrami - Holy Spider
Kenneth Branagh - Belfast
Lukas Dhont & Angelo Tijssens - Close
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
Carla Simón & Arnau Vilaró - Alcarràs

EN İYİ KOMEDİ

Cop Secret
The Divide
The Good Boss

EN İYİ ANİMASYON

Little Nicholas – Happy As Can Be
My Love Affair with Marriage
My Neighbors’ Neighbors
No Dogs or Italians Allowed
Oink

EN İYİ BELGESEL

The Balcony Movie
Girl Gang
A House Made of Splinters
The March on Rome
Mariupolis 2

KEŞİF ÖDÜLÜ

107 Mothers
Love According to Dalva
Other People
Pamfir
Small Body
Sonne

AVRUPA ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ (EUFA)

Alcarràs
Close
The Eclipse
Eo
Triangle of Sadness

İZLEYİCİ ÖDÜLÜ

Flee
Great Freedom
Quo Vadis, Aida?

GENÇ İZLEYİCİ ÖDÜLÜ

Animal
Comedy Queen
Dreams Are Like Wild Tigers

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Margarethe von Trotta

DÜNYA SİNEMASI ÖDÜLÜ

Elia Suleiman

YENİLİKÇİ ÖYKÜCÜLÜK ÖDÜLÜ

Marco Bellocchio - Exterior Night

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