Avrupa Film Ödülleri'nin adayları belli oldu

35. Avrupa Film Ödülleri’nin adayları açıklandı. Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un filmi Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dallarında aday olarak öne çıktı. Kazananlar, 10 Aralık’ta İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlenecek törende açıklanacak.
İşte 35. Avrupa Film Ödülleri adayların tam listesi:
EN İYİ FİLM
Alcarràs
Close
Corsage
Holy Spider
Triangle of Sadness
EN İYİ YÖNETMEN
Ali Abbasi - Holy Spider
Lukas Dhont - Close
Alice Diop - Saint Omer
Marie Kreutzer - Corsage
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
Jerzy Skolimowski - EO
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Zlatko Burić - Triangle of Sadness
Eden Dambrine - Close
Pierfrancesco Favino - Nostalgia
Elliott Crosset Hove - Godland
Paul Mescal - Aftersun
EN İYİ KADIN OYUNCU
Penélope Cruz - Parallel Mothers
Zar Amir Ebrahimi - Holy Spider
Meltem Kaptan - Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush
Vicky Krieps - Corsage
Léa Seydoux - One Fine Morning
EN İYİ SENARİST
Ali Abbasi & Afsin Kamran Bahrami - Holy Spider
Kenneth Branagh - Belfast
Lukas Dhont & Angelo Tijssens - Close
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
Carla Simón & Arnau Vilaró - Alcarràs
EN İYİ KOMEDİ
Cop Secret
The Divide
The Good Boss
EN İYİ ANİMASYON
Little Nicholas – Happy As Can Be
My Love Affair with Marriage
My Neighbors’ Neighbors
No Dogs or Italians Allowed
Oink
EN İYİ BELGESEL
The Balcony Movie
Girl Gang
A House Made of Splinters
The March on Rome
Mariupolis 2
KEŞİF ÖDÜLÜ
107 Mothers
Love According to Dalva
Other People
Pamfir
Small Body
Sonne
AVRUPA ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ (EUFA)
Alcarràs
Close
The Eclipse
Eo
Triangle of Sadness
İZLEYİCİ ÖDÜLÜ
Flee
Great Freedom
Quo Vadis, Aida?
GENÇ İZLEYİCİ ÖDÜLÜ
Animal
Comedy Queen
Dreams Are Like Wild Tigers
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Margarethe von Trotta
DÜNYA SİNEMASI ÖDÜLÜ
Elia Suleiman
YENİLİKÇİ ÖYKÜCÜLÜK ÖDÜLÜ
Marco Bellocchio - Exterior Night