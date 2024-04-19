Bir Sevdadır dizisi bitecek mi, final mi yapacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Bir Sevdadır dizisinin macerasında sona gelindi. "Bir Sevdadır" dizisi TRT’nin 2024’ün başında seyirciyle buluşturduğu iddialı projelerinin arasında yer alıyordu. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı alındı.



BİR SEVDADIR KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13. Bölümde final yapacak. 17 Nisan’da 11. Bölümü yayınlanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.