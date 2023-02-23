Çöp Adam dizisi dün akşam en çok izlenen yapım oldu

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan Çöp Adam, dün akşam reyting birincisi oldu. Star'ın sevilen dizisi Çöp Adam, Total'de, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen yapım oldu.

Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.

Her çarşamba Star'da ekrana gelen, Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.