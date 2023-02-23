Çöp Adam dizisi dün akşam en çok izlenen yapım oldu

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan Çöp Adam, dün akşam reyting birincisi oldu. Star'ın sevilen dizisi Çöp Adam, Total'de, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen yapım oldu.
Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.
Her çarşamba Star'da ekrana gelen, Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Dün akşam 11. bölümüyle ekrana gelen Çöp Adam'a Meryem ve Berrin'in Peri hamlesi damga vurdu. Son bölümde Tamer'in doğum günü için hazırlık yapan Berrin'in yalıya gelen Peri'yi ekarte etmesi dikkat çekti. Peri'nin ayrılık konuşması sonrası hazırlanan Tamer, hastanenin kapısına indi. Peri'ye ne yaptığını soran Tamer, konuşmak istedi. Bunun üzerine Ahu'nun kendisine yaptığı teklifi anlatan Peri, "Bunlarla uğraşmak istemediğini ve "Hayatının bir köşesinde sığıntı gibi kalmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti" dedi. Çöp Adam'ın 11. bölümünde yaşananlar için tıklayın.
ÇÖP ADAM 12. BÖLÜM FRAGMANI