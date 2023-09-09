Çöp Adam'ın yayın tarihi belli oldu (Çöp Adam 26. bölüm ne zaman?)

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisi için geri sayım başladı. 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Çöp Adam'ın yayın tarihi belli oldu (Çöp Adam 26. bölüm ne zaman?)

Star TV'de çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu dizisinin ne zaman ekranlara döneceği merak konusu oldu.

Çöp Adam'ın yayın tarihi belli oldu (Çöp Adam 26. bölüm ne zaman?) - 1

Çöp Adam dizisinin 26. bölümü 13 Eylül Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak.

YENİ SEZON TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çöp Adam'ın ilk sezonu; İpek’in Dilber’i bıçaklayıp, Peri ve Tamer’in bebeğini Devrim’i kaçırmasıyla son bulmuştu. İşte Çöp Adam sezon finalinde yaşananlar...

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...