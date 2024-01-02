"Kim Bu Aile?" filminin oyuncu kadrosunda kimler var? ("Kim Bu Aile?" filminin kadrosu ve konusu)

"Kim Bu Aile?" filmi 2022 yılında vizyona girmişti. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay ve Onur Buldu'nun başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda; Ferit Aktuğ, Altan Erkeli, Fatih Al, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya yer alıyor.

KİM BU AİLE? FİLMİNİN KONUSU



Kim Bu Aile, hayatının değişmesine neden olan çetenin peşine düşen Adem ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Adem Haberdar’in hayatı, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalmasıyla bambaşka bir hal alır. İşinden ayrılmasına neden olan çetenin peşine düşen Adem, çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralmak zorunda kalır. Ancak Adem, beklenmedik bir şekilde çok başarılı olur. Bu süreçte Adem’e en büyük destek ailesinden gelir.