Müge Anlı'da 2.Palu ailesi vakası: Topçu ailesinin iddiaları Tuncer Ustael'i akıllara getirdi

Şubat ayından bu yana Esma Topçu'dan haber alamayan annesi ve kız kardeşi Müge Anlı'ya katıldı. İddiaların odağındaki ismi ise evin damadı Dursun Kalayıcoğlu idi. Üç kadının yalnız kalması üzerine oturdukları eve göz koyduğu iddia edilen Dursun Kalayıcoğlu ile ilgili söylenenler kan dondurdu.
İSPİRTO İLE YAKTI
Olayın ayrıntılarını anlatan evin küçük kızı Elif Topçu yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Her şey 5 yıl önce ben senin oğlunum sözleriyle başladı. Aldığımız maaşlara, nereye gittiğimize karışmaya başladı. Eniştem babama sürekli "senin kızını bırakırım, evinizi bana vereceksiniz." diyordu. Babam hastalandı, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittik. Eniştem hastanedeyken babam öldü Bir gece yarısı bizi pikniğe götürmek istedi, eniştem arabadan ispirto getirdi ablam çayı demlerken eniştem ablama ispirto dökmeye başladı. Eniştem bekar olan ablamı yaktı."
İĞNELİ SALATA
Damadının üç harflilerden bahsettiğini, evin kapısına domuz yağı sürdüğünü iddia eden anne Altun Topçu, Dursun Kalayıcoğlu'nun iğneli salata ve zehirli menemen ile kendilerini öldürmeye çalıştığını söyledi.
PALU AİLESİ OLAYININ AYRINTILARI
Yaşananlar Palu ailesi olayını bir kez daha gündeme getirdi.
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.
Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.
Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.
Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.