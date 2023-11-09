Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam eden "Ömer" dizisi, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğeniliyor.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisine iki yeni oyuncu dahil oluyor.
YENİ BÖLÜMDE ORTAYA ÇIKACAKLAR
13 Kasım Pazartesi akşamı 31. bölümüyle ekrana gelecek olan Ömer dizisine, Deniz Işın ve Bora Sivri dahil oluyor.
Daha önce "Her Yerde Sen", "Sefirin Kızı", "Masumiyet", "Leyla ile Mecnun", "Dokuz Oğuz" gibi yapımlarda rol alan Deniz Işın, Ömer dizisinde "Şule" karakterine hayat verecek.
"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle şöhreti yakalayan Bora Sivri ise dizide "Nurettin" rolünü canlandıracak.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer dizisi, 6 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ve Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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