Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer, pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'e iki yeni oyuncu dahil oldu.

Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam eden "Ömer" dizisi, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğeniliyor.

Başrollerini , Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisine iki yeni oyuncu dahil oluyor.

Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor - 1

YENİ BÖLÜMDE ORTAYA ÇIKACAKLAR

13 Kasım Pazartesi akşamı 31. bölümüyle ekrana gelecek olan Ömer dizisine, Deniz Işın ve Bora Sivri dahil oluyor.

Daha önce "Her Yerde Sen", "Sefirin Kızı", "Masumiyet", "Leyla ile Mecnun", "Dokuz Oğuz" gibi yapımlarda rol alan Deniz Işın, Ömer dizisinde "Şule" karakterine hayat verecek.

Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor - 2

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle şöhreti yakalayan Bora Sivri ise dizide "Nurettin" rolünü canlandıracak.

Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor - 3

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisi, 6 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ve Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

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