Ömer dizisine iki yeni oyuncu: Şule ve Nurettin geliyor

YENİ BÖLÜMDE ORTAYA ÇIKACAKLAR

13 Kasım Pazartesi akşamı 31. bölümüyle ekrana gelecek olan Ömer dizisine, Deniz Işın ve Bora Sivri dahil oluyor.

Daha önce "Her Yerde Sen", "Sefirin Kızı", "Masumiyet", "Leyla ile Mecnun", "Dokuz Oğuz" gibi yapımlarda rol alan Deniz Işın, Ömer dizisinde "Şule" karakterine hayat verecek.