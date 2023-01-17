Survivor Seçkin Piriler kimdir? Seçkin Piriler kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Survivor 2023 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Duman solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi olan Seçkin Piriler, bir dönem mankenlikte yapmıştır. Peki, Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşındadır ve mesleği ne?



SURVİVOR SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?



Seçkin Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu, eski manken, sunucu ve oyuncudur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı.



2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Müzik programı ile sinema programı sundu ve reklamlarda rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.



24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.