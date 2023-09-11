Yalı Çapkını 37. bölümden yeni tanıtım: Ben Seyran'sız yaşayamam
Star TV'nin çok sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni sezon için geri sayım başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi. 15 Eylül Cuma akşamı 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını'nın tanıtımına; iyileşen Ferit'in dedesine rağmen Seyran ile yeniden evlenmesi ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ile torunu Kaya'nın (Taro Emir Tekin) yalıya gelmesi damga vurdu. "Yalı Çapkını" yeni sezon ilk bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı Star'da...
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