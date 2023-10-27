Yalı Çapkını 42. bölümüyle üç kategoride de birinci oldu (26 Ekim reyting sonuçları)

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 26 Ekim Perşembe akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Seyran'ın Sultan'ı yakalaması ve Pelin'in 6 aylık hamile olarak geri dönmesi damga vurdu.
Star’ın yoğun ilgi gören Yalı Çapkını dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 26 Ekim Perşembe akşamına damga vurdu.
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 43. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Pelin’in bebek sürprizi Ferit’i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan’la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister.
Ferit de İfakat’ten Sultan’ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit, Abidin’i de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran’a da en büyük destek Gülgün’den gelir. Bölüm detayları için tıklayın....
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