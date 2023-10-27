Yalı Çapkını 42. bölümüyle üç kategoride de birinci oldu (26 Ekim reyting sonuçları)

Ferit de İfakat’ten Sultan’ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit, Abidin’i de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran’a da en büyük destek Gülgün’den gelir. Bölüm detayları için tıklayın....



YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM FRAGMANI