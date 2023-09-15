Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Diziye Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra bir oyuncu daha katıldı.

Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu

Başrollerini ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı  dizisi bu akşam 37. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'den sonra Cemre Gümeli katıldı.

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Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde Zerrin Tekindor‘un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli‘nin Yalı Çapkını'nda nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

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YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını'nın 15 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak 37. bölümünde; Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul’a getirilir. Seyran, Ferit’in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran’a çok kızgındır. Ferit’in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran’ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.

Hatice, Saffet ve Halis Ağa’yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit’le Seyran’ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır.

Yalı Çapkını 37. bölümden yeni tanıtım: Ben Seyran'sız yaşayamam

Yalı Çapkını 37. bölümden yeni tanıtım: Ben Seyran'sız yaşayamam

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İfakat; Seyran ve Ferit’in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya’yı İstanbul’a yanına çağırır.

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