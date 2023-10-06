Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel hangi ilde? Yeni bölümdeki otel nerede?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla her cuma Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.



"Yalı Çapkını" dizisinin bu akşam yayınlanan 40. bölümündeki bazı sahneler ise İstanbul dışında Muğla'nın gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris'te bir otelde çekildi.

Halis Ağa'nın isteğiyle Kaya, Asuman ve Suna ile birlikte Marmaris'e giden Ferit ve Seyran'ın kaldığı otelin adı ve hangi ilde olduğu merak edildi.



Yalı Çapkını 40. bölümdeki tatil sahneleri, Muğla Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki D Maris Bay Otel'de çekildi. Datça Yarımadası'nda yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili bir koyda yer alan D Maris Bay Otel, The Telegraph'ın seçkisinde Türkiye'deki en iyi plaja sahip oteller arasında yer aldı. Ayrıca D Maris Bay, 2020 yılında dünya turizminin OSCAR'ları olarak kabul edilen World Travel Awards (WTA) ödüllerinde; en iyi sahil tesisi ve en lüks otel villası kategorilerinde ödüle layık görülmüştü. Mimarisinde bulunduğu yarımadadan ilham alınan D Maris Bay'da 36 süit ve lüks bir villa dahil 196 oda bulunuyor. D Maris Bay, sayısız küçük adayla çevrili çam ormanlarıyla, volkanik sıradağlarıyla ve turkuaz suların bembeyaz kumlarla buluştuğu her biri farklı konseptte olan beş plajı ile Ege ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunuyor. Modern hayatı şekillendiren, sınıfının en iyisi yaşam tarzı markalarını bünyesinde bulunduran Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu otellerinden D Maris Bay, dünya çapında ünlü şeflerin yönetimindeki restoranları, her ritme ve zevke uygun plajları, su üstü ve altındaki aktiviteleri ve benzersiz eğlence anlayışıyla seçkin deneyimler arayan misafirlerini ağırlıyor. YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM 2. FRAGMANI Öte yandan Yalı Çapkını 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda; Marmaris'te Seyran'ın Kaya ile hemfikir olmasına tepki gösteren Ferit, Kaya'nın Seyran'ın üniversiteye kabulünü halletmesiyle deliye döndü. Ferit'in Kaya'ya; "Karımla benim dünyama karışma" demesi dikkat çekti. YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yalı Çapkını'nın 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen 39. bölümüne; Nükhet ve Kaya'nın gelişini kabul edemeyen Ferit'in evi terk etmesi ardından Seyran'ın ailesiyle birlikte yalıya dönmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...