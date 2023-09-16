Yalı Çapkını sezona zirvede başladı: Üç kategoride de birinci

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara döndü. Dizi, dün akşam yayınlanan 37. bölümüyle her kategoride birinci oldu.

Yalı Çapkını sezona zirvede başladı: Üç kategoride de birinci

Star’ın sevilen dizisi , 37. bölümüyle ekranlara geri döndü. Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, dün gece yayınlanan bölümüyle reytinglerde tüm kategorilerde birinci oldu.

Dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 15 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Yalı Çapkını sezona zirvede başladı: Üç kategoride de birinci - 1

37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekranlara dün akşam dönen diziye Seyran ile Ferit'in düğünü ve Halis Ağa'nın Nükhet'i çağırması damga vurdu. Bölüme dair detaylar için tıklayın...

YENİ BÖLÜM TANITIMI

Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımına; Nükhet ve Kaya'nın gelişiyle yalıdaki gerginlik ve Ferit'in "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri damga vurdu. Tanıtımı izlemek için tıklayın...

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...