Yalı Çapkını sezona zirvede başladı: Üç kategoride de birinci

Star’ın sevilen dizisi Yalı Çapkını, 37. bölümüyle ekranlara geri döndü. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, dün gece yayınlanan bölümüyle reytinglerde tüm kategorilerde birinci oldu.
Dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 15 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ekranlara dün akşam dönen diziye Seyran ile Ferit'in düğünü ve Halis Ağa'nın Nükhet'i çağırması damga vurdu. Bölüme dair detaylar için tıklayın...
YENİ BÖLÜM TANITIMI
Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımına; Nükhet ve Kaya'nın gelişiyle yalıdaki gerginlik ve Ferit'in "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri damga vurdu. Tanıtımı izlemek için tıklayın...
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