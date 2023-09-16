Yalı Çapkını sezona zirvede başladı: Üç kategoride de birinci

Star’ın sevilen dizisi Yalı Çapkını, 37. bölümüyle ekranlara geri döndü. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, dün gece yayınlanan bölümüyle reytinglerde tüm kategorilerde birinci oldu.

Dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 15 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.