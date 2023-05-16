Yalı Çapkını'ndan sürpriz karar: Bir haftada iki bölüm

BU HAFTA İKİ BÖLÜM BİRDEN YAYINLANACAK



Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanması için anket yapıldı.



Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi. Ardından Yalı Çapkını 32. bölüm için güzel haber geldi.



Yalı Çapkını 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin 33. bölümü de 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak.