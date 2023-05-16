Yalı Çapkını'ndan sürpriz karar: Bir haftada iki bölüm

Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Yalı Çapkını dizisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmamıştı. Bunun üzerine "Yalı Çapkını 32. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündem oldu. İşte Yalı Çapkını dizisinin akıbeti...

Yalı Çapkını'ndan sürpriz karar: Bir haftada iki bölüm

Başrollerini ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı , Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen "" dizisinin 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen dizinin hayranlarına güzel haber geldi.

Yalı Çapkını'ndan sürpriz karar: Bir haftada iki bölüm - 1

BU HAFTA İKİ BÖLÜM BİRDEN YAYINLANACAK

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanması için anket yapıldı.

Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi. Ardından Yalı Çapkını 32. bölüm için güzel haber geldi.

Yalı Çapkını 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin 33. bölümü de 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak.

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle

Yalı Çapkını'nın 32. bölümde neler olacak? Abidin'den beklenmeyen hamle

Haberi Görüntüle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yalı Çapkını" dizisinin 5 Mayıs akşamı yayınlanan 31. bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...