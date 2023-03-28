Emeklilik protestolarına Louvre Müzesi de katıldı: Mona Lisa grevde!

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin protestolar haftalardır sürüyor. Protestolar, tasarının senatoda onaylanmasıyla şiddetini artırdı. Ülkenin sembollerinden, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre da kültür çalışanları tarafından dün sabahtan itibaren kapatıldı.

Başkent Paris'teki müzenin greve gittiği haberini, CGT-Culture ve SUD Culture Solidaires sendikaları ortak bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada, "Louvre müzesinin sabah saat 9'dan itibaren sendikalar arası müze personelinin inisiyatifiyle kapalı olduğunu" duyurdu.

Louvre yetkilileri, grevden habersiz müze girişine giden turistlere, "Bir sosyal eylem nedeniyle müzenin kapalı olduğunu, çarşamba günü yeniden açılacağını" söyledi.

Müzenin Twitter hesabından İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Grev nedeniyle Louvre Müzesi şu an için açık olamayacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.