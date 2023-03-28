Emeklilik protestolarına Louvre Müzesi de katıldı: Mona Lisa grevde!

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin protestolar haftalardır sürüyor. Protestolar, tasarının senatoda onaylanmasıyla şiddetini artırdı. Ülkenin sembollerinden, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre da kültür çalışanları tarafından dün sabahtan itibaren kapatıldı.
Başkent Paris'teki müzenin greve gittiği haberini, CGT-Culture ve SUD Culture Solidaires sendikaları ortak bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada, "Louvre müzesinin sabah saat 9'dan itibaren sendikalar arası müze personelinin inisiyatifiyle kapalı olduğunu" duyurdu.
Louvre yetkilileri, grevden habersiz müze girişine giden turistlere, "Bir sosyal eylem nedeniyle müzenin kapalı olduğunu, çarşamba günü yeniden açılacağını" söyledi.
Müzenin Twitter hesabından İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Grev nedeniyle Louvre Müzesi şu an için açık olamayacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
"MONA LISA GREVDE"
Louvre önünde "Mona Lisa grevde" şarkısı söyleyen ve "Macron, yasanı geri çek" sloganları atan CGT ve Sud Solidaire üyesi kültür çalışanları, bugün yapılacak büyük gösterilere de katılacaklarını belirtti.
Louvre ve kültür çalışanlarının gösterileri de oldukça renkli oldu. Müze girişini kapatan kültür çalışanlarının taşıdığı en çok dikkat çeken pankart ise Louvre'un en paha biçilmez eseri, Leonarde da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosundan uyarlanan pankart oldu. Mona Lisa'yı yaşlandıran ve altına "64 yaşa hayır" yazılan pankartı taşıyan çalışanlar, greve uyarladıkları "Mona Lisa grevde" adlı şarkıyı söyledi.
Leonarde da Vinci'nin Mona Lisa'sı ve başka başyapıtları barındıran Louvre Müzesi, geçen yıl sekiz milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Müze, önünde turistlerin oluşturduğu uzun kuyruklarla biliniyor.