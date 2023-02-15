Hadise, Hollanda'da depremzedeler için yardım topladı

Hadise, Türkiye'de gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen iki depremin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, Hollanda'da başlatılan kampanyaya destek verdi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor. Yoğun bir gün. Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli. Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli. Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım" açıklamasında bulundu.

"DAYANMASI ÇOK ZOR"

Deprem sonrası duygularını takipçileriyle paylaşan Hadise, "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullanmıştı.