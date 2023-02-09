Hadise'den çağrı: Lütfen dünya bize yardım etsin

6 Şubat’ta Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden saatler geçti.



Bölgede hayatını kaybedenler ve yaralı sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar yollanırken ünlü isimler de elini taşın altına koydu.



Bu isimlerden biri olan Hadise, Instagram hesabından yaptığı deprem çağrısıyla dünyaya seslendi.



"İNSANLARIMIZA YARDIM EDİN"

Hadise Açıkgöz, “Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var! Depremi yaşayan tüm şehirlerimize ama özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ın birçok yeri hala yardım bekliyor. Lütfen dünya bize yardım etsin! Lütfen kurtarma operasyonlarına yardım etmeleri için insan desteği gönderin! Hava sıcaklığı eksilerde! İnsanlarımıza yardım edin!" ifadelerini kullandı.



"YIKILIP GİDEN HAYATLAR, HAYALLER"



Öte yandan Hadise Açıkgöz, dün yaptığı paylaşımda da üzüntüsünü dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

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