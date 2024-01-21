Jodie Foster: Oğlum yıllarca beni inşaat işçisi sandı

Jodie Foster, çocukları Charles ve Christopher ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu ve yönetmen, The View adlı programda iki oğlu küçükken onlara ünlü bir oyuncu olduğunu söylemediğini anlattı.
İki Oscar ödüllü Jodie Foster, "Sanırım çocuklarımın beni o şekilde tanımasını istemedim. Onların beni para kazanmak için uzaklara giden ve bir şeyler yapan anneleri olarak tanımalarını istedim." dedi.
"KAFALARININ KARIŞMASINI İSTEMEDİM"
Foster, bunu yapma nedenini de "Onların hayatımı kazanmak için ne yaptığım konusunda kafalarının karışmasını istemedim." diyerek anlattı.
Foster, şu anda 25 yaşında olan büyük oğlu Charles Bernard Foster'ı 3 yaşındayken film setine götürdüğünü söyleyerek, "Üzerinde bazı inşaat aletleri olan bir plastik alet kemeri de aldım. Onların ne olduğunu da anlattım. Bu yüzden uzun süre benim hayatımı kazanmak için inşaatta çalıştığını sandı." açıklamasını yaptı.
"ANNELERİNİN KİM OLDUĞUNU BÜYÜDÜKÇE ÖĞRENDİLER"
Jodie Foster'ın Charles dışında bir de 22 yaşında Christopher Bernard Foster adında bir oğlu daha bulunuyor. Yaşları büyüdükçe Foster'ın iki oğlu da onun ne iş yaptığını daha doğrusu ünlü bir sinema yıldızı olduğunu öğrendi.
Bunun ne zaman olduğunu net olarak söylemese de oğullarından Charles annesinin ayak izlerini takip ediyor. Charlie, öğrenim hayatı boyunca birçok amatör tiyatro oyunlarında rol aldı.
Jodie Foster, katıldığı programda her ne kadar yaşları ilerledikçe eğlence sektörüne ilgi duysalar da iki oğlunun da kendi filmlerini izlemeye pek hevesli olmadıklarını anlattı. Jodie Foster, ayrıca bazı filmlerini çocuklarının izlemesini de istemiyor.
Foster, bunun nedenini de şöyle anlattı: Bazı filmlerim var ki onlara asla göstermem. Çünkü dalga konusu olmak istemiyorum.
Jodie Foster'ın bu konuya örnek olarak gösterdiği film ise vahşi ortamda büyüyen bir genç kızı canlandırdığı 'Nell' adlı film.
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