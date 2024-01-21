Jodie Foster: Oğlum yıllarca beni inşaat işçisi sandı

Jodie Foster, çocukları Charles ve Christopher ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, The View adlı programda iki oğlu küçükken onlara ünlü bir oyuncu olduğunu söylemediğini anlattı.



İki Oscar ödüllü Jodie Foster, "Sanırım çocuklarımın beni o şekilde tanımasını istemedim. Onların beni para kazanmak için uzaklara giden ve bir şeyler yapan anneleri olarak tanımalarını istedim." dedi.

"KAFALARININ KARIŞMASINI İSTEMEDİM"

Foster, bunu yapma nedenini de "Onların hayatımı kazanmak için ne yaptığım konusunda kafalarının karışmasını istemedim." diyerek anlattı.